Política y Economía |Pidieron su libertad

Cumplió años Cristina y hubo saludos en redes sociales

20 de Febrero de 2026 | 02:25
Edición impresa

El diputado nacional Máximo Kirchner saludó ayer en redes sociales el cumpleaños 73 de su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, y dijo que ese encarcelamiento es producto de “la sed de revancha de los cómplices de la dictadura”.

“Mientras el poder real y la mafia judicial se garantizan a sí mismos impunidad y negocios encarcelando a quien supo establecer límites a su voracidad, lo único que derrama es el efecto disciplinador que lleva a muchos a dar quórum y acompañar una ley laboral que sólo traerá más abusos, injusticias y dolor”, afirmó.

Nacida el 19 de febrero de 1953 en La Plata, Cristina Kirchner cumplió 73 años y pasó por primera vez esa fecha en prisión domiciliaria, la cual empezó a cumplir en junio de 2025.

Máximo Kirchner recalcó, dirigiéndose a su progenitora, que “gran parte de nuestro pueblo sabe, que no sin errores, los defendiste sin excusas” y con ironía agrega finalmente: “A los que festejan la tobillera, cumplo en decirles que se les ve el collar de domesticados y la correa. Una correa cada vez más corta”.

Aseveró que la ex mandataria padece su encarcelamiento con “restricciones injustas”, mientras la Justicia “les permite a torturadores, apropiadores de bebés, asesinos, endeudadores y ladrones hacer fiestas en sus casas con Palito Ortega en vivo”.

Además, fue saludada por diversos dirigentes del kirchnerismo.

