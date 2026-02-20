Cumplió años Cristina y hubo saludos en redes sociales

El diputado nacional Máximo Kirchner saludó ayer en redes sociales el cumpleaños 73 de su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, y dijo que ese encarcelamiento es producto de “la sed de revancha de los cómplices de la dictadura”.

“Mientras el poder real y la mafia judicial se garantizan a sí mismos impunidad y negocios encarcelando a quien supo establecer límites a su voracidad, lo único que derrama es el efecto disciplinador que lleva a muchos a dar quórum y acompañar una ley laboral que sólo traerá más abusos, injusticias y dolor”, afirmó.

Nacida el 19 de febrero de 1953 en La Plata, Cristina Kirchner cumplió 73 años y pasó por primera vez esa fecha en prisión domiciliaria, la cual empezó a cumplir en junio de 2025.

Máximo Kirchner recalcó, dirigiéndose a su progenitora, que “gran parte de nuestro pueblo sabe, que no sin errores, los defendiste sin excusas” y con ironía agrega finalmente: “A los que festejan la tobillera, cumplo en decirles que se les ve el collar de domesticados y la correa. Una correa cada vez más corta”.

Aseveró que la ex mandataria padece su encarcelamiento con “restricciones injustas”, mientras la Justicia “les permite a torturadores, apropiadores de bebés, asesinos, endeudadores y ladrones hacer fiestas en sus casas con Palito Ortega en vivo”.

Además, fue saludada por diversos dirigentes del kirchnerismo.