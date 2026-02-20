Homenaje a Raúl Alfonsín

El Concejo Deliberante local iniciará el 85º período legislativo el 3 de marzo y no se descarta que esa misma semana el presidente del cuerpo, Marcelo Galland, convoque a la primera sesión ordinaria. De confirmarse esa versión, el cónclave sería el primero al filo de la sesión especial que tradicionalmente se lleva a cabo por el Día Internacional de la Mujer, correspondiente al 8 de marzo. Se espera que, entre los homenajes más salientes a llevarse a cabo el mes próximo, tenga lugar uno en conjunto con distintos espacios políticos de la Ciudad, entre ellos la UCR, en honor al expresidente y padre de la democracia moderna, Raúl Alfonsín.

El natalicio del líder radical, cuya escultura adorna un extremo de Plaza Moreno, tuvo lugar el 12 de marzo de 1927 y su fallecimiento, el 31 de marzo de 2009.