Actividades: Italiano, coreano, literatura, ajedrez, jiu jitsu, patín, festejo de la cultura vasca, taller de plástica y reciclado

Italiano, coreano y literatura

La Sociedad Obrera Italiana abre la inscripción 2026 para el curso de idioma Italiano en varios niveles, tanto para chicos de 9 a 18 años como para adultos. La cuota mensual es de $40.000. También habrá un curso de coreano, los jueves de 18.30 a 20 y un taller literario, los viernes. Horarios de secretaría: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891.

Taller de ajedrez

La Biblioteca Popular “Alejo Iglesias” de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) ofrece un taller de ajedrez: los martes, de 16 a 17.30, está orientado a adultos y adolescentes; y de 17.30 a 18, a niños. Consultas: 221 577-9038.

Jiu Jitsu en Club Mundial

Se dictan clases de Jiu Jitsu Brasileño, los días lunes y viernes, a las 20.30, en el Club Mundial, de 529 esquina 9, Tolosa. La propuesta se orienta a adultos, es recreativa y enfocada a la defensa personal con transmisión de valores. Informes e inscripción al 221-5912952 o al instagram @dojohelenadetroya.

Taller de plástica y reciclado

En el Club Unidos por Garibaldi (4 esquina 650, Parque Sicardi) se dicta un taller de plástica y reciclado destinado a niñas y niños desde los 5 años, que se realiza los miércoles a las 18. Las personas interesadas pueden comunicarse al 221 441 6999 o al 221 639 1744.

Día de la Cultura Vasca

El 14 de Marzo, por el “Día de la Cultura Vasca”, se desarrollará un corredor gastronómico en el predio del Centro Basko, situado en Calle 154 s/n, entre 446 y Arroyo Carnaval, City Bell. Habrá espectáculos, música y danzas en vivo y gastronomía vasca. La entrada es gratuita, pero el estacionamiento dentro del predio será pago.

Patín en el Club Libertad

En el Club Libertad (51, entre 16 y 17) en marzo inician las clases de patín. Se dictan los martes y jueves en dos turnos: inicial/intermedio de 14.45 a 18.45 y avanzado de 18.45 a 19.45. Cupos limitados. Consultas e inscripción: 221 552-5040.

Clases de acrobacia en tela

En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comenzaron las clases de acrobacia en tela, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.