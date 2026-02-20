VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Natalidad y Jardines en crisis: empiezan a juntar chicos de distinta edad
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Actividades: Italiano, coreano, literatura, ajedrez, jiu jitsu, patín, festejo de la cultura vasca, taller de plástica y reciclado
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
La Sociedad Obrera Italiana abre la inscripción 2026 para el curso de idioma Italiano en varios niveles, tanto para chicos de 9 a 18 años como para adultos. La cuota mensual es de $40.000. También habrá un curso de coreano, los jueves de 18.30 a 20 y un taller literario, los viernes. Horarios de secretaría: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891.
La Biblioteca Popular “Alejo Iglesias” de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) ofrece un taller de ajedrez: los martes, de 16 a 17.30, está orientado a adultos y adolescentes; y de 17.30 a 18, a niños. Consultas: 221 577-9038.
Se dictan clases de Jiu Jitsu Brasileño, los días lunes y viernes, a las 20.30, en el Club Mundial, de 529 esquina 9, Tolosa. La propuesta se orienta a adultos, es recreativa y enfocada a la defensa personal con transmisión de valores. Informes e inscripción al 221-5912952 o al instagram @dojohelenadetroya.
En el Club Unidos por Garibaldi (4 esquina 650, Parque Sicardi) se dicta un taller de plástica y reciclado destinado a niñas y niños desde los 5 años, que se realiza los miércoles a las 18. Las personas interesadas pueden comunicarse al 221 441 6999 o al 221 639 1744.
El 14 de Marzo, por el “Día de la Cultura Vasca”, se desarrollará un corredor gastronómico en el predio del Centro Basko, situado en Calle 154 s/n, entre 446 y Arroyo Carnaval, City Bell. Habrá espectáculos, música y danzas en vivo y gastronomía vasca. La entrada es gratuita, pero el estacionamiento dentro del predio será pago.
En el Club Libertad (51, entre 16 y 17) en marzo inician las clases de patín. Se dictan los martes y jueves en dos turnos: inicial/intermedio de 14.45 a 18.45 y avanzado de 18.45 a 19.45. Cupos limitados. Consultas e inscripción: 221 552-5040.
En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comenzaron las clases de acrobacia en tela, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.
