Más dolor y llantos en los relatos del juicio por Kim

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Natalidad y Jardines en crisis: empiezan a juntar chicos de distinta edad
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Actividades: Italiano, coreano, literatura, ajedrez, jiu jitsu, patín, festejo de la cultura vasca, taller de plástica y reciclado
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Testigos angustiados se quebraron al recordar lo que vieron aquella terrible jornada. El acusado no se cruzó con nadie en la sala
La segunda jornada del juicio oral por la muerte de Kim Gómez en La Plata estuvo atravesada por una carga emocional difícil de describir. Desde temprano, la sala de la calle 7 entre 524 y 525 se transformó en un espacio de profundo dolor, donde cada relato volvió a reconstruir, fragmento por fragmento, una historia que todavía duele.
Los primeros testigos ingresaron con paso lento y la voz quebrada. Muchos apenas pudieron sostener la mirada. Las palabras se interrumpían una y otra vez, ahogadas en sollozos. Hubo declaraciones que debieron detenerse porque el llanto impedía continuar. Por ejemplo el del hombre que asistió a Florencia Barboza cuando la mujer corría desesperada detrás del auto donde iba su hija rehén de los delincuentes.
El testigo recordó que la levantó y que siguieron al Palio rojo hasta el momento más dramático. El despiste, el choque y la muerte.
El silencio en la sala era absoluto, pesado, apenas interrumpido por el tiempo que el tribunal concedía para que los declarantes pudieran recomponerse.
Algunos describieron momentos previos al hecho, otros recordaron lo que vieron después. Entre ellos fueron cuatro testigos, dos con funciones en la Policía.
También hubo espacio para escuchar a los primeros peritos, que aportaron sus conocimientos técnicos sobre la mecánica del evento trágico.
LE PUEDE INTERESAR
Rechazaron la excarcelación del autor de un embiste mortal
LE PUEDE INTERESAR
Avanza la causa por una supuesta estafa millonaria
Cada escena narrada parecía volver a traer a Kim al centro de la sala. La crudeza de ciertos detalles provocó que familiares y allegados se abrazaran en largos minutos de contención, buscando fuerza en el contacto físico para soportar la exposición pública del dolor.
La jornada sin dudas no solo avanzó en términos procesales; también dejó en evidencia la dimensión humana del caso.
Mientras la acusación siguió incorporando pruebas y testimonios, el eje estuvo puesto en reconstruir los hechos y en sostener, a través de las voces de quienes conocieron a Kim, la memoria de la joven cuya muerte conmocionó a la Ciudad.
Así, la segunda audiencia no fue solo un paso más en el proceso judicial. Fue un día atravesado por el desconsuelo, por relatos entrecortados y por una comunidad que, a través de lágrimas y abrazos, volvió a enfrentar una pérdida que aún late con fuerza en La Plata.
Respecto del acusado, se supo que estuvo en una oficina contigua, sin contacto visual con ninguna de las personas que estaban en el recinto donde se desarrollan las audiencias. Solo un familiar -sería una abuela- se hizo presente para acompañarlo.
La idea, según voceros del caso, es evitar cualquier tipo de situación que pueda motivar un cruce.
Igual por ahora, más allá de la tensión propia del caso, no se produjeron incidentes.
La mamá de Kim, al salir detrás de su hija el día de la tragedia / Video
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí