¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |El asesino de la joven de City Bell recibió 18 años de prisión

Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray

Si bien esperaban una pena más dura, la familia valoró que se estableciera la culpabilidad. “Clarita puede descansar en paz”

20 de Febrero de 2026 | 02:33
Edición impresa

Ayer, en una sala cargada de tensión y miradas que lo decían todo, llegó el momento que la familia de María Clara Urdangaray esperaba desde hace más de dos años. El tribunal declaró responsable y le impuso 18 años de prisión a Endrit Nika por el femicidio de la joven platense. La decisión fue leída por el Tribunal de Primera Instancia de Pristina, en Kosovo, que lo halló autor de “homicidio agravado”.

El fallo fue claro: el responsable fue declarado culpable y recibió una pena de 18 años de cárcel. En la sala estaban Magdalena Delmonte y Facundo Urdangaray, los padres de la joven de City Bell, que viajaron para acompañar cada instancia del proceso. Minutos después de la lectura del veredicto, Magdalena habló con EL DIA. “Es un paso muy importante, es un logro. Hoy Clarita puede descansar en paz”, dijo, con la voz atravesada por la emoción de una jornada tan dolorosa como movilizante.

Sin embargo, la condena no fue la que familia Urdangaray esperaba. Por eso, adelantaron a este diario que apelarán en busca de una sanción mayor: la perpetua. De todas formas remarcaron que el reconocimiento penal marca un antes y un después. “Condenaron a su asesino”, repitieron, convencidos de que el fallo representa un avance fundamental en una lucha que los llevó a cruzar océanos.

El tribunal estuvo integrado por el presidente Gazmend Bahtiri y los jueces Gëzim Ademi y Alltën Murseli. En la audiencia también participaron el fiscal Armend Hamiti, el abogado de la familia Betim Shala, el acusado y su defensor. En su alegato final, Hamiti había sido categórico: habló de una “historia de violencia, control y tragedia personal” y sostuvo que la responsabilidad era irrefutable. “La responsabilidad tiene un nombre”, afirmó, aludiendo directamente al imputado.

Para los padres, la evidencia reunida durante el debate fue contundente. “Las pruebas que fueron presentadas en el expediente son contundentes. Todas tienen sustento científico. Los videos presentados por la fiscalía son muy duros, pero también sabíamos que en ellos estaba la verdad. Nosotros sentimos que no hay lugar a duda”, expresó la madre en diálogo con este diario. También destacó el acompañamiento recibido desde la Argentina: “Estamos lejos, pero a pesar de la distancia nuestra gente está siempre acompañando y brindándonos su apoyo”.

Amenazas en la sala

La jornada tuvo un momento de enorme tensión. Tras conocerse la decisión, familiares del condenado profirieron amenazas dentro de la sala. La escena quedó registrada por cámaras locales: se observa a un allegado del femicida pasándose el dedo por el cuello, con la mirada fija sobre Magdalena, mientras ella le gritaba “asesino” al hombre que minutos antes había sido hallado responsable.

“Nos amenazó delante de todos. Perdimos todo en la vida, y el miedo también”, relató la familia a EL DIA. El episodio sumó dramatismo a un día que ya era difícil de sobrellevar.

Cabe recordar que el femicidio ocurrió el 1 de agosto de 2023. María Clara tenía 27 años y había viajado a Europa en noviembre de 2022, primero a Barcelona, en busca de nuevos proyectos. Allí conoció a Nika, ciudadano suizo de 31 años, con quien tiempo después se mudó a Suiza. En agosto de 2023 viajaron a una localidad cercana a Pristina para asistir a la boda del hermano de él.

Tras una discusión en la habitación del hotel donde se alojaban, la joven cayó desde un sexto piso. Fue trasladada a un centro de salud, pero murió a raíz de las graves heridas.

Desde el primer momento, sus padres sostuvieron que no se trató de un accidente.

Ayer, finalmente, llegó la resolución. No devuelve la vida ni repara la ausencia, pero establece responsabilidades. La familia ya anticipó que recurrirá el fallo para buscar una pena mayor. Mientras tanto, el recuerdo de Clara se impone como motor. “Voy a honrar a mi hija con amor”, relató Magdalena, tras una jornada que quedará marcada para siempre.

Lejos de casa, pero acompañados por el apoyo de su ciudad, los padres de María Clara cerraron un capítulo clave de su lucha. El proceso judicial continúa en instancias superiores, pero el veredicto conocido ayer dejó una certeza: el responsable fue declarado culpable y condenado por el femicidio.

 

Magdalena Delmonte, al escuchar la sentencia / fuente <I>arbresh</I>

