Visa expande su negocio de pagos digitales

Visa anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay, empresas hasta ahora controladas por el fondo de inversión Advent International. Aunque no se informó el monto de la operación, la compañía señaló que el cierre está previsto para el primer trimestre del año, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Según destacó la empresa en un comunicado, la adquisición busca fortalecer su presencia en el país y acelerar la adopción de soluciones de pago innovadoras para consumidores y comercios. Prisma provee servicios de procesamiento para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago, mientras que Newpay opera la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas.
Con la integración de estas plataformas a su red global, Visa prevé impulsar en la Argentina tecnologías como la tokenización, la autenticación biométrica, herramientas inteligentes de gestión de riesgos y soluciones de comercio con inteligencia artificial.
Un punto central de la operación es que Payway —la unidad de Prisma dedicada al negocio de la adquirencia— no forma parte de la compra y continuará bajo control de Advent.
Payway es uno de los principales adquirentes del mercado, junto con Fiserv y Mercado Pago. Estas compañías brindan a los comercios las terminales y servicios necesarios para cobrar con tarjetas y códigos QR. Desde Visa aclararon que la empresa seguirá operando de manera independiente.
En el mercado financiero señalan que la estructura societaria de Prisma, dividida en tres unidades desde 2023, facilitó esta transacción. Esa reorganización fue impulsada por Advent tras su ingreso al negocio en 2019 y permitió separar las áreas para eventuales ventas parciales, en un contexto de mayor escrutinio regulatorio.
