Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Subió el petróleo

Wall Street en rojo por la tensión entre EE UU e Irán

Wall Street en rojo por la tensión entre EE UU e Irán
20 de Febrero de 2026 | 02:22
Edición impresa

Wall Street finalizó con pérdidas en sus principales indicadores, en un contexto atravesado por la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán y señales de fragilidad en el sector financiero.

El Dow Jones de Industriales descendió 0,54% y se ubicó en 49.395 puntos. En la misma línea, el S&P 500 retrocedió 0,28%, hasta 6.861 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 0,31% y cerró en 22.682 puntos.

El frente geopolítico volvió a ganar protagonismo en los mercados. Estados Unidos e Irán mantuvieron recientemente conversaciones sobre el programa nuclear de la nación persa, pero el clima se tensó luego de que el presidente Donald Trump dejara abierta la posibilidad de una acción militar.

“Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días”, afirmó el mandatario durante la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz, creada para abordar conflictos internacionales.

Sus declaraciones impulsaron el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que avanzó 1,9% y cerró en 66,43 dólares el barril, ante el temor de que un eventual conflicto afecte el suministro global de crudo.

En paralelo, el mercado financiero registró una fuerte presión vendedora tras conocerse que el gestor de activos Blue Owl Capital restringirá la liquidez para operadores luego de vender 1.400 millones de dólares en activos crediticios, según informó CNBC.

LE PUEDE INTERESAR

Avanza en el Senado el nuevo Régimen Penal Juvenil

LE PUEDE INTERESAR

Homenaje a Raúl Alfonsín

La medida generó inquietud sobre posibles pérdidas en el mercado de préstamos privados, un segmento que había mostrado fuerte crecimiento en los últimos años.

Blue Owl Capital se desplomó 5,9% al cierre de la jornada. También cayeron Blackstone y Apollo Global Management, ambas con retrocesos del 5%. Salesforce, por su parte, perdió más de 1%.

El mal clima inversor también alcanzó al sector minorista. Walmart, la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, retrocedió 1% después de presentar previsiones para el año fiscal 2026 por debajo de lo esperado por los analistas.

La compañía informó que en el último trimestre —finalizado en diciembre— obtuvo un beneficio neto de 5.245 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual de 4,4%. Sin embargo, las proyecciones a futuro no lograron convencer al mercado.

En conjunto, la jornada dejó en evidencia la sensibilidad de Wall Street frente a la incertidumbre internacional y a cualquier señal de tensión en el sistema financiero, en un escenario donde los inversores siguen atentos tanto a la evolución geopolítica como a los resultados corporativos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

Por qué se va

El sucesor vendría del otro lado del Charco

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa

De Pachorra al Barba, ecos de una misma salida

Por el triunfo: el Lobo busca enderezar su rumbo en Mendoza

Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa

Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida

Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo

El FMI pidió crear empleo y bajar la informalidad
Policiales
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
VIDEO. Más dolor y llantos en los relatos del juicio por Kim
Rechazaron la excarcelación del autor de un embiste mortal
Información General
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Sismo de 4.9 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
Espectáculos
“¿Está funcionando esto?”: Bradley Cooper explora el ocaso de un amor en su nuevo filme
Trío Magnolia: “El humor es agua en el desierto”
Preocupación por versiones cruzadas sobre el Indio Solari
Cazzu y Bad Bunny: la historia de un amor que no fue y que muchos desconocían
Volvió a Matera: Mel Gibson comenzó a rodar la secuela de “La Pasión de Cristo”
Deportes
Por qué se va
El sucesor vendría del otro lado del Charco
Por el triunfo: el Lobo busca enderezar su rumbo en Mendoza
Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez
Armani se perfila para volver al arco de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla