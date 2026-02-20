Wall Street en rojo por la tensión entre EE UU e Irán

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Wall Street finalizó con pérdidas en sus principales indicadores, en un contexto atravesado por la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán y señales de fragilidad en el sector financiero.
El Dow Jones de Industriales descendió 0,54% y se ubicó en 49.395 puntos. En la misma línea, el S&P 500 retrocedió 0,28%, hasta 6.861 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 0,31% y cerró en 22.682 puntos.
El frente geopolítico volvió a ganar protagonismo en los mercados. Estados Unidos e Irán mantuvieron recientemente conversaciones sobre el programa nuclear de la nación persa, pero el clima se tensó luego de que el presidente Donald Trump dejara abierta la posibilidad de una acción militar.
“Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días”, afirmó el mandatario durante la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz, creada para abordar conflictos internacionales.
Sus declaraciones impulsaron el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que avanzó 1,9% y cerró en 66,43 dólares el barril, ante el temor de que un eventual conflicto afecte el suministro global de crudo.
En paralelo, el mercado financiero registró una fuerte presión vendedora tras conocerse que el gestor de activos Blue Owl Capital restringirá la liquidez para operadores luego de vender 1.400 millones de dólares en activos crediticios, según informó CNBC.
La medida generó inquietud sobre posibles pérdidas en el mercado de préstamos privados, un segmento que había mostrado fuerte crecimiento en los últimos años.
Blue Owl Capital se desplomó 5,9% al cierre de la jornada. También cayeron Blackstone y Apollo Global Management, ambas con retrocesos del 5%. Salesforce, por su parte, perdió más de 1%.
El mal clima inversor también alcanzó al sector minorista. Walmart, la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, retrocedió 1% después de presentar previsiones para el año fiscal 2026 por debajo de lo esperado por los analistas.
La compañía informó que en el último trimestre —finalizado en diciembre— obtuvo un beneficio neto de 5.245 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual de 4,4%. Sin embargo, las proyecciones a futuro no lograron convencer al mercado.
En conjunto, la jornada dejó en evidencia la sensibilidad de Wall Street frente a la incertidumbre internacional y a cualquier señal de tensión en el sistema financiero, en un escenario donde los inversores siguen atentos tanto a la evolución geopolítica como a los resultados corporativos.
