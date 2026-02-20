Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |Reprogramación

El satélite platense, con fecha tentativa de despegue

El satélite platense, con fecha tentativa de despegue
20 de Febrero de 2026 | 01:31
La misión que llevará a la Luna un satélite desarrollado por científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ya tiene una nueva fecha tentativa de lanzamiento. Tras una reprogramación técnica, la NASA confirmó que el despegue de Artemis II, misión en la que viajará el nanosatélite platense, podría concretarse el próximo 6 de marzo.

No obstante, también se contemplan fechas alternativas en abril si las pruebas previas no arrojan los resultados esperados.

La postergación se definió luego de detectarse inconvenientes durante ensayos realizados en el Centro Espacial Kennedy, vinculados al cohete Space Launch System (SLS) y a la cápsula Orión.

A partir de esas evaluaciones, la agencia espacial estadounidense decidió revisar el cronograma y fijar una nueva ventana de lanzamiento, sujeta a la evolución de los controles técnicos que se realizarán entre fines de este mes y comienzos de marzo.

La misión

En la misión viajará Atenea, un CubeSat científico de clase 12U desarrollado con participación de investigadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

El dispositivo forma parte de un conjunto internacional de nanosatélites que compartirán el lanzamiento junto a proyectos provenientes de Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita, lo que posiciona al desarrollo platense en un escenario científico global de primer nivel.

El envío de Atenea representa un avance significativo para la investigación espacial argentina y, en particular, para la comunidad científica de La Plata, que sigue con expectativa cada paso hacia el despegue.

De concretarse en marzo, el lanzamiento marcará un hecho inédito: un satélite con participación directa de la UNLP rumbo a la órbita lunar.

 

 

