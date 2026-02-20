El satélite platense, con fecha tentativa de despegue

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Natalidad y Jardines en crisis: empiezan a juntar chicos de distinta edad
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Actividades: Italiano, coreano, literatura, ajedrez, jiu jitsu, patín, festejo de la cultura vasca, taller de plástica y reciclado
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Violencia desatada y un robo de $10 millones en el barrio El Mondongo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La misión que llevará a la Luna un satélite desarrollado por científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ya tiene una nueva fecha tentativa de lanzamiento. Tras una reprogramación técnica, la NASA confirmó que el despegue de Artemis II, misión en la que viajará el nanosatélite platense, podría concretarse el próximo 6 de marzo.
No obstante, también se contemplan fechas alternativas en abril si las pruebas previas no arrojan los resultados esperados.
La postergación se definió luego de detectarse inconvenientes durante ensayos realizados en el Centro Espacial Kennedy, vinculados al cohete Space Launch System (SLS) y a la cápsula Orión.
A partir de esas evaluaciones, la agencia espacial estadounidense decidió revisar el cronograma y fijar una nueva ventana de lanzamiento, sujeta a la evolución de los controles técnicos que se realizarán entre fines de este mes y comienzos de marzo.
En la misión viajará Atenea, un CubeSat científico de clase 12U desarrollado con participación de investigadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNLP.
El dispositivo forma parte de un conjunto internacional de nanosatélites que compartirán el lanzamiento junto a proyectos provenientes de Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita, lo que posiciona al desarrollo platense en un escenario científico global de primer nivel.
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: Italiano, coreano, literatura, ajedrez, jiu jitsu, patín, festejo de la cultura vasca, taller de plástica y reciclado
LE PUEDE INTERESAR
Denuncian un basural en la zona de 11 y 60: “Es una vergüenza”
El envío de Atenea representa un avance significativo para la investigación espacial argentina y, en particular, para la comunidad científica de La Plata, que sigue con expectativa cada paso hacia el despegue.
De concretarse en marzo, el lanzamiento marcará un hecho inédito: un satélite con participación directa de la UNLP rumbo a la órbita lunar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí