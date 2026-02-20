“Hermanos Macana”: el de 16 años hace honor a su apodo, pero lo detuvieron

Dos hechos en poco tiempo volvieron a llevar a la comisaría a uno de los tristemente célebres “Hermanos Macana”. Hablamos del que tiene 16 años, quien quedó filmado intentando concretar un robo, uno más, en un edificio de la calle 3 entre 63 y 64. Pero sin dudas el hecho más violento fue el que perpetró, junto a un cómplice de su misma edad, en una verdulería de 122 y 65.

En este último lugar, maltrataron a la dueña, quien intentó resistirse, aunque no lo logró. Después la Policía logró detenerlos en las inmediaciones con evidencia que los compromete.