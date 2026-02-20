En pocas horas, dos muertes autoinfligidas en la Unidad Nº 34 de Melchor Romero

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Ayer, Alejandro Javier Ruffo Mazzeo, de 52 años, acusado de matar a su pequeño hijo en Lomas de Zamora enojado con su exmujer porque había decidido la separación, fue hallado sin vida en el Pabellón 4 de la Unidad Penitenciaria N° 34, ubicada en la zona de 179 y 524.
Lo dramático del caso, es que se suma a otro episodio similar ocurrido unas pocas horas antes en el mismo centro carcelario. Hablamos de la muerte de quien fue identificado como Fernando Maximiliano López Guarino. La escena esta vez fue el Pabellón 7. Ambos hechos son investigados por la Justicia.
