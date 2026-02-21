“La plata o te mato”, la feroz advertencia de un motochorro en Tolosa

La dueña de una verdulería y almacén de Tolosa había abierto su local temprano, como cada jornada. Sin embargo, la rutina se quebró por completo durante la tarde, cuando un hombre que aparentaba ser un cliente terminó asaltándola y dejándola en estado de shock. Según pudo saber este diario de fuentes del caso, el hecho ocurrió en un comercio de 20 y 528.

Poco después de las 16, la comerciante, de 33 años, observó la llegada de un sujeto a bordo de una moto blanca y roja de 250 cilindradas. De acuerdo al vocero consultado, “se bajó del rodado, se cubrió el rostro con la capucha de la campera y se acercó a la ventana, ya que la puerta de ingreso estaba cerrada por seguridad”.

“Le pidió una cerveza en lata, ella se la fue a buscar a la heladera y cuando volvía, este ladrón le solicitó un desodorante”, acotó.

“ME DAS LA PLATA O TE MATO”

Pero la farsa enseguida quedó al descubierto. El delincuente extrajo un arma de fuego, con el cual le apuntó y le soltó una frase que la paralizó de miedo.

En tal sentido, el informante reveló que “le dijo `me das la plata o te mato´. Entonces, la víctima no tuvo más remedio que abrir la caja registradora, donde había 100.000 pesos, y se los entregó”.

AMENAZADA DE MUERTE

Sin embargo, cuando la damnificada suponía que el asaltante se iba a dar por satisfecho con el robo de la recaudación, ambicionó más, pero con distinta suerte.

“Le reclamó a la comerciante que también le diera su teléfono celular. Pero ella se le plantó y le contestó que no iba a entregárselo, porque lo necesita para trabajar”, reveló después.

La tensión por el asalto se potenció cuando apareció en escena un hijo de la verdulera.

“El ladrón amenazó primero con lastimarlos, pero luego le dio su mochila para que la cargara con mercadería”, dio a conocer luego. La mujer le puso en ese bolso “leche, yogurt y dos latas con cerveza”. Y el ladrón huyó en la moto y por el momento se encuentra prófugo.