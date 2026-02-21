Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |TERROR EN UN COMERCIO

“La plata o te mato”, la feroz advertencia de un motochorro en Tolosa

“La plata o te mato”, la feroz advertencia de un motochorro en Tolosa
21 de Febrero de 2026 | 01:12
Edición impresa

La dueña de una verdulería y almacén de Tolosa había abierto su local temprano, como cada jornada. Sin embargo, la rutina se quebró por completo durante la tarde, cuando un hombre que aparentaba ser un cliente terminó asaltándola y dejándola en estado de shock. Según pudo saber este diario de fuentes del caso, el hecho ocurrió en un comercio de 20 y 528.

Poco después de las 16, la comerciante, de 33 años, observó la llegada de un sujeto a bordo de una moto blanca y roja de 250 cilindradas. De acuerdo al vocero consultado, “se bajó del rodado, se cubrió el rostro con la capucha de la campera y se acercó a la ventana, ya que la puerta de ingreso estaba cerrada por seguridad”.

“Le pidió una cerveza en lata, ella se la fue a buscar a la heladera y cuando volvía, este ladrón le solicitó un desodorante”, acotó.

“ME DAS LA PLATA O TE MATO”

Pero la farsa enseguida quedó al descubierto. El delincuente extrajo un arma de fuego, con el cual le apuntó y le soltó una frase que la paralizó de miedo.

En tal sentido, el informante reveló que “le dijo `me das la plata o te mato´. Entonces, la víctima no tuvo más remedio que abrir la caja registradora, donde había 100.000 pesos, y se los entregó”.

AMENAZADA DE MUERTE

Sin embargo, cuando la damnificada suponía que el asaltante se iba a dar por satisfecho con el robo de la recaudación, ambicionó más, pero con distinta suerte.

LE PUEDE INTERESAR

Iba en moto a su trabajo, pero fue abordado por ladrones y se la robaron

LE PUEDE INTERESAR

Atacaron al dueño de un negocio y le sustrajeron dinero de una camioneta

“Le reclamó a la comerciante que también le diera su teléfono celular. Pero ella se le plantó y le contestó que no iba a entregárselo, porque lo necesita para trabajar”, reveló después.

La tensión por el asalto se potenció cuando apareció en escena un hijo de la verdulera.

“El ladrón amenazó primero con lastimarlos, pero luego le dio su mochila para que la cargara con mercadería”, dio a conocer luego. La mujer le puso en ese bolso “leche, yogurt y dos latas con cerveza”. Y el ladrón huyó en la moto y por el momento se encuentra prófugo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza

Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados

El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos

Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense

Carrefour frena la venta de su negocio en el país

La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?

Los millones en juego para silenciar el escándalo

Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Últimas noticias de Policiales

Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla

Feroz golpe a una familia de quinteros de La Plata

VIDEO. Una discusión de tránsito terminó en un homicidio

Explosión y heridos en la Escuela de Gendarmería
Espectáculos
Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces
Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA
La despedida del elenco de “Grey’s Anatomy”
“Generación Dorada” Todo listo para el regreso estelar de “Gran Hermano”
Boquitas pintadas: quién es el ex Lobo, y actual Boca, que se inyectó los labios
Deportes
Turf – Programas y Resultados
Loterías y quinielas
Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza
VIDEO. Gimnasia vs Gimnasia (M): el gol del Chelo Torres
Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera
Información General
La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
La Ciudad
Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades
En marzo habrá un nuevo incremento en el transporte de La Plata y el boleto mínimo cruzará los 900 pesos
Año Nuevo Chino, más carnavales y todas las propuestas culturales en La Plata
Cooperativistas se manifestaron en el centro de La Plata
Hoy salió la nueva tarjeta del Cartonazo y los primeros números para jugar por $1.000.00

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla