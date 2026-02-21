Con presencia platense se inicia el Súper Rugby

VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
Augusto Cabano Wall, Ramiro Berardi y Juan Pedro Bernasconi hablaron con este medio antes de su debut en Pampas
La tercera edición del Súper Rugby de las Américas se inicia este fin de semana con una particularidad: los cinco jugadores platenses que están convocados a las diferentes franquicias serán titulares marcando una fuerte impronta local en un deporte que siempre tuvo arrango en La Plata.
El partido principal será el de Pampas XV, la franquicia de Buenos Aires que visitará esta tarde a Yacaré XV, el combinado que presenta Paraguay. En el equipo argentino arrancarán en el 15 el pilar Ramiro Berardi y el segunda línea Augusto Cabano Wall, ambos de Los Tilos, y el tercera línea Juan Pedro Bernasconi, de La Plata RC. Del otro lado será fullback Valentino Quattrochi, de San Luis.
“La verdad que me tomó por sorpresa la convocatoria, pero sin dudas que el gran 2025 que tuvimos con Los Tilos el año pasado tuvo mucho que ver. Al principio lo tuve que evaluar porque tenía la cabeza puesta en mi club y en viajar a Europa para la gira. Me costó tomar la decisión pero no me arrepiento. Me ayudaron mucho mis compañeros y entrenadores”, contó en diálogo con este medio el segunda línea Cabano Wall, cuyo fuerte es el line y hoy lo intentará demostrar en el equipo que dirige Juan Manuel Leguizamón.
Además reconoció que no tiene como meta irse a jugar al rugby profesional de Europa, pero que estos seis meses le servirán para ver qué pasa. Por lo pronto tuvo que pausar su carrera de Ingeniería.
Diferente es el caso de Ramiro Berardi, quien fue parte de varias academias y preseleccionados de Buenos Aires. Su cabeza está en el rugby y, del mismo modo, su buen año en Tilos le abrió esta puerta que puede ser el puntapié de un inicio importante en su carrera.
“Igual no lo esperaba. Estaba en casa y me llamó Legui (el entrenador). Acá estoy, con muchas expectativas y ganas de que las cosas salgan de la mejor manera. Equipo para pelear el torneo tenemos”, contó, también en charla con este diario.
Y por último Juan Pedro Bernasconi, el octavo de La Plata que ya jugó en Pampas y tuvo una destacada actuación en el Mundial juvenil con Los Pumas en 2024. Pero su temporada pasada no fue la mejor y por eso el llamado lo sorprendió. “Es un lindo desafío y un espaldarazo que confían en lo que puedo dar. Nos entrenamos muy duro el último mes y medio para llegar. Tenemos un debut muy duro porque Yacaré es una franquicia que se reforzó con muchos buenos jugadores”.
El Super Rugby de las Américas se convirtió en el trampolín para muchos jugadores que todavía no tuvieron vidriera necesaria para llegar a Los Pumas o que sean vistos por algun club europeo. El año pasado varios jugadores pegaron el salto grande. Entre ellos Tomás Rapetti, Joaquín Moro y Justo Piccardo.
Los tres jugadores, que llevan semanas viviendo en Casa Puma, destacaron el nivel de profesionalismo con el que se trabaja y eso que en sus clubes ya existe un primer paso hacia el profesionalismo. Ahora es el escenario ideal para entender si pueden dar un paso más alto.
El año pasado el campeón fue Peñarol y el año anterior Dogos, la franquicia que tiene Córdoba. Buenos Aires irá por la revancha en este torneo parea, al menos, volver a ser finalista como en 2024. Su localía será en el CASI.
El lunes se completará la jornada con Capibaras (Litoral) versus Cobras (Brasil). En el eqiupo que tiene base en San Pablo será titular el hoocker de San Luis Santiago Bonavento.
Augusto Cabano Wall, segunda línea de los tilos y pampas
juan pedro bernasconi será el octavos de pampas. Juega en lprc
Debut en pampas para ramiro berardi, pilar de los tilos
