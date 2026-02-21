Sin Lautaro, el puntero Inter busca extender su ventaja

Desde las 14 y sin Lautaro Martínez lesionado, Inter visita a Lecce con el fin de seguir aumentando su ventaja en la cima de la Serie A, donde actualmente le saca siete unidades a Milan. El encuentro, perteneciente a la fecha 26, va a ser televisado por Disney +.

Por su parte, desde las 11 y también por Disney, Juventus recibe al Como en uno de los duelos más destacados. En el elenco visitante, van a ser titulares Nico Paz y Máximo Perrone. Mientras que a las 16:45, juegan Cagliari-Lazio (ESPN). Ayer, Sassuolo 3-0 Hellas Verona.