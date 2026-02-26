Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $2.000.000: hoy salió la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

Ricky Martin vuelve a Argentina: fecha, lugar y venta de entradas

Ricky Martin vuelve a Argentina: fecha, lugar y venta de entradas
26 de Febrero de 2026 | 10:48

Escuchar esta nota

Ricky Martin, a tres años de su última visita a Argentina, regresa con su esperada gira mundial "Ricky Martin Live 2026", un espectáculo que ya ha recorrido importantes escenarios internacionales con localidades agotadas y excelentes críticas.

El tour del ícono global de la música latina comenzará el 7 de abril en Montevideo, continuará el 10 de abril en Asunción y tendrá su gran parada en Argentina el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, donde el artista volverá a encontrarse con el público argentino en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados del año.

Ricky Martin en Argentina: fechas y venta de entradas

Las fechas confirmadas del tour de Ricky Martin son las siguientes:

7 DE ABRIL: ANTEL ARENA | MONTEVIDEO (URUGUAY)

10 DE ABRIL: JOCKEY CLUB |ASUNCIÓN (PARAGUAY) 

18 DE ABRIL: CAMPO DE POLO | BUENOS AIRES (ARGENTINA)

LE PUEDE INTERESAR

Revelan detalles sobre supuesto romance de Felipe VI y Juliana Awada

LE PUEDE INTERESAR

Abrió el baúl de los recuerdos: Felipe Fort mostró uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo 

Se informó que habrá una preventa de entradas exclusiva con una tarjeta de crédito que comenzará el lunes 2 de marzo a las 12. En tanto que le venta general comenzará una vez agotada la preventa.

Los tickets se consiguen a través del portal All Access

Cómo es el show de Ricky Martin

De esta forma Ricky Martin confirma su esperado regreso con su imponente gira mundial Ricky Martin Live 2026. Luego de desatar la locura de sus fans en los escenarios más importantes del mundo, cosechando un éxito rotundo y localidades agotadas, el artista se prepara para marcar un nuevo hito en su extensa e inquebrantable relación con el público argentino, siempre fiel a su inconfundible energía.

Reconocido por brindar actuaciones en vivo que quedan grabadas en la memoria, el artista volverá a demostrar por qué es un verdadero showman. En este nuevo espectáculo, fusiona magistralmente los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y esa presencia escénica magnética que lo caracteriza.

El setlist está pensado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo catapultaron a la fama mundial como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

Para acompañar semejante repertorio, la producción de Ricky Martin Live 2026 ha sido diseñada meticulosamente para elevar la vara y potenciar la experiencia del público al máximo nivel. El show cuenta con un despliegue técnico y visual impresionante, que incluye iluminación de última generación y visuales inmersivos que transforman el escenario en cada canción. Todo esto, respaldado por una banda en vivo arrolladora y un cuerpo de siete talentosos bailarines que acompañan al cantante en una propuesta multisensorial, diseñada estratégicamente para mantener a la audiencia de pie, bailando y cantando de principio a fin.

Más que un concierto, esta nueva gira se presenta como una verdadera celebración del legado, la vigencia artística y la constante evolución de una de las figuras más influyentes e insustituibles de la música latina a nivel mundial.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's

La "esquina del terror" en La Plata: la tenebrosa casa que aloja murciélagos y "gente de malvivir"

“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Rosario Central

VIDEO.- La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar

Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado

Las propuestas de un gremio a Kicillof para aumentar sus salarios y a la vez “fortalecer las finanzas” en la Provincia

Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Últimas noticias de Espectáculos

Los Jonas Brothers vuelven a Argentina: día, escenario y venta de entradas

Revelan detalles sobre supuesto romance de Felipe VI y Juliana Awada

Abrió el baúl de los recuerdos: Felipe Fort mostró uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo 

Ley de Glaciares: artistas y personalidades de la cultura argentina firmaron una petición para frenar el proyecto
La Ciudad
VIDEO. Cuatro motociclistas frenaron el tránsito y se agarraron a trompadas en el centro de La Plata
Preocupación en Altos de San Lorenzo por una usurpación en una casa abandonada
Vecinos del oeste de La Plata denuncian basurales persistentes 
Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado
La "esquina del terror" en La Plata: la tenebrosa casa que aloja murciélagos y "gente de malvivir"
Deportes
Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"
Un estudiante de veterinaria, un homenaje y una marca de La Plata al mundo: Estudiantes y sus 120 años con bastones rojos y blancos
Amondarain, figura de Estudiantes ante Newell's: "Sabía que tenía que esperar, en algún momento me iba a tocar"
VIDEO.- El Lobo no lo sostuvo y Rosario Central le dio vuelta el partido
Rendimiento y resultado no siempre van de la mano
Policiales
Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo 
Expuestos al delito: feroz asalto en una casa de Arturo Seguí
Marcharon por Yanina Correa, con críticas a la Policía en Abasto
Rescatan a 8 víctimas de una red de tráfico sexual
Persecución, disparos y un delincuente detenido
Información General
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
Alfabetización en la Provincia: dónde está parada en comparación con otros distritos
Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla