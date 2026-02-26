Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Las propuestas de un gremio a Kicillof para aumentar sus salarios y a la vez “fortalecer las finanzas” en la Provincia
Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado
VIDEO. Cuatro motociclistas frenaron el tránsito y se agarraron a trompadas en el centro de La Plata
Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"
Amondarain, figura de Estudiantes ante Newell's: "Sabía que tenía que esperar, en algún momento me iba a tocar"
La esposa de Nahuel Gallo confirmó que pudo hablar con el gendarme detenido en Venezuela
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
La "esquina del terror" en La Plata: la tenebrosa casa que aloja murciélagos y "gente de malvivir"
Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo
Ricky Martin vuelve a Argentina: fecha, lugar y venta de entradas
Revelan detalles sobre supuesto romance de Felipe VI y Juliana Awada
Alfajores en forma de corazón, el emotivo homenaje para René Favaloro
Un estudiante de veterinaria, un homenaje y una marca de La Plata al mundo: Estudiantes y sus 120 años con bastones rojos y blancos
Preocupación en Altos de San Lorenzo por una usurpación en una casa abandonada
“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata
Denuncian por abuso sexual a un trabajador del Hogar del Padre Cajade
Las razones detrás de la decisión de la Comuna de La Plata de cobrar la tasa SUM de forma mensual
Cómo impactará mañana el paro en la UNLP contra la reforma laboral
Cuba denunció un intento de infiltración con "fines terroristas" desde Estados Unidos
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
Por la venta de su hogar y sus muebles: duro presente de María Fernanda Callejón en plena transición
Está la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada: votos y nominaciones
El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado
VIDEO.- Detuvieron a activistas que saltaron la reja del Congreso y a un camarógrafo
FATE, ARSA, Socolor y la lista se agranda: ahora una multinacional anunció que cierra su planta en Tigre
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
Robo a un matrimonio en Los Hornos: se llevaron dólares, joyas y un Audi
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ricky Martin, a tres años de su última visita a Argentina, regresa con su esperada gira mundial "Ricky Martin Live 2026", un espectáculo que ya ha recorrido importantes escenarios internacionales con localidades agotadas y excelentes críticas.
El tour del ícono global de la música latina comenzará el 7 de abril en Montevideo, continuará el 10 de abril en Asunción y tendrá su gran parada en Argentina el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, donde el artista volverá a encontrarse con el público argentino en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados del año.
Las fechas confirmadas del tour de Ricky Martin son las siguientes:
7 DE ABRIL: ANTEL ARENA | MONTEVIDEO (URUGUAY)
10 DE ABRIL: JOCKEY CLUB |ASUNCIÓN (PARAGUAY)
18 DE ABRIL: CAMPO DE POLO | BUENOS AIRES (ARGENTINA)
LE PUEDE INTERESAR
Revelan detalles sobre supuesto romance de Felipe VI y Juliana Awada
Se informó que habrá una preventa de entradas exclusiva con una tarjeta de crédito que comenzará el lunes 2 de marzo a las 12. En tanto que le venta general comenzará una vez agotada la preventa.
Los tickets se consiguen a través del portal All Access
De esta forma Ricky Martin confirma su esperado regreso con su imponente gira mundial Ricky Martin Live 2026. Luego de desatar la locura de sus fans en los escenarios más importantes del mundo, cosechando un éxito rotundo y localidades agotadas, el artista se prepara para marcar un nuevo hito en su extensa e inquebrantable relación con el público argentino, siempre fiel a su inconfundible energía.
Reconocido por brindar actuaciones en vivo que quedan grabadas en la memoria, el artista volverá a demostrar por qué es un verdadero showman. En este nuevo espectáculo, fusiona magistralmente los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y esa presencia escénica magnética que lo caracteriza.
El setlist está pensado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo catapultaron a la fama mundial como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.
Para acompañar semejante repertorio, la producción de Ricky Martin Live 2026 ha sido diseñada meticulosamente para elevar la vara y potenciar la experiencia del público al máximo nivel. El show cuenta con un despliegue técnico y visual impresionante, que incluye iluminación de última generación y visuales inmersivos que transforman el escenario en cada canción. Todo esto, respaldado por una banda en vivo arrolladora y un cuerpo de siete talentosos bailarines que acompañan al cantante en una propuesta multisensorial, diseñada estratégicamente para mantener a la audiencia de pie, bailando y cantando de principio a fin.
Más que un concierto, esta nueva gira se presenta como una verdadera celebración del legado, la vigencia artística y la constante evolución de una de las figuras más influyentes e insustituibles de la música latina a nivel mundial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí