Ricky Martin vuelve a Argentina: fecha, lugar y venta de entradas

Ricky Martin, a tres años de su última visita a Argentina, regresa con su esperada gira mundial "Ricky Martin Live 2026", un espectáculo que ya ha recorrido importantes escenarios internacionales con localidades agotadas y excelentes críticas.

El tour del ícono global de la música latina comenzará el 7 de abril en Montevideo, continuará el 10 de abril en Asunción y tendrá su gran parada en Argentina el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, donde el artista volverá a encontrarse con el público argentino en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados del año.

Ricky Martin en Argentina: fechas y venta de entradas

Las fechas confirmadas del tour de Ricky Martin son las siguientes:

7 DE ABRIL: ANTEL ARENA | MONTEVIDEO (URUGUAY)

10 DE ABRIL: JOCKEY CLUB |ASUNCIÓN (PARAGUAY)

18 DE ABRIL: CAMPO DE POLO | BUENOS AIRES (ARGENTINA)

Se informó que habrá una preventa de entradas exclusiva con una tarjeta de crédito que comenzará el lunes 2 de marzo a las 12. En tanto que le venta general comenzará una vez agotada la preventa.

Los tickets se consiguen a través del portal All Access

Cómo es el show de Ricky Martin

De esta forma Ricky Martin confirma su esperado regreso con su imponente gira mundial Ricky Martin Live 2026. Luego de desatar la locura de sus fans en los escenarios más importantes del mundo, cosechando un éxito rotundo y localidades agotadas, el artista se prepara para marcar un nuevo hito en su extensa e inquebrantable relación con el público argentino, siempre fiel a su inconfundible energía.

Reconocido por brindar actuaciones en vivo que quedan grabadas en la memoria, el artista volverá a demostrar por qué es un verdadero showman. En este nuevo espectáculo, fusiona magistralmente los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y esa presencia escénica magnética que lo caracteriza.

El setlist está pensado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo catapultaron a la fama mundial como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

Para acompañar semejante repertorio, la producción de Ricky Martin Live 2026 ha sido diseñada meticulosamente para elevar la vara y potenciar la experiencia del público al máximo nivel. El show cuenta con un despliegue técnico y visual impresionante, que incluye iluminación de última generación y visuales inmersivos que transforman el escenario en cada canción. Todo esto, respaldado por una banda en vivo arrolladora y un cuerpo de siete talentosos bailarines que acompañan al cantante en una propuesta multisensorial, diseñada estratégicamente para mantener a la audiencia de pie, bailando y cantando de principio a fin.

Más que un concierto, esta nueva gira se presenta como una verdadera celebración del legado, la vigencia artística y la constante evolución de una de las figuras más influyentes e insustituibles de la música latina a nivel mundial.

