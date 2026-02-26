Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $2.000.000: hoy salió la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |Confesiones de un periodista español

Revelan detalles sobre supuesto romance de Felipe VI y Juliana Awada

Revelan detalles sobre supuesto romance de Felipe VI y Juliana Awada
26 de Febrero de 2026 | 09:43

Escuchar esta nota

Instalado está el rumor que involucra  que a Juliana Awada, ex pareja de Mauricio Macri, y al rey Felipe VI de España.

Allí, el periodista Rodrigo Lussich fue quien dio a conocer datos de este supuesto romance y encendió la mecha.

"El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar como es tradición en su mundo. Estamos hablando del Rey Felipe y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en lo más alto de la política, en la economía y en el mundo de los negocios internacionales", comentó el conductor.

Así, en la tele dialogaron con Roberto Antolín, periodista español: "En España los medios serios no han reflejado nada de esto porque tienen una relación estrecha con la monarquía. Siempre se ha visto como algo serio y nadie nunca se ha querido meter ahí", comenzó diciendo.

Por último, respecto a un supuesto divorcio entre Felipe VI y su esposa Letizia, el comunicador dejó en claro que "podemos guardar este programa. Yo les digo que jamás se divorciarán Letizia y el rey Felipe, lo juro", sin dejar dudas que la supuesta relación con Juliana Awada solo quedaría en un rumor.

"Lo que sí hay, y en España todos lo hemos visto, es una mala relación por parte de Letizia con doña Sofía, madre de Felipe VI. Eso sí que es real y ha salido, pero lo demás a día de hoy no", cerró el periodista Antolín.

LE PUEDE INTERESAR

Abrió el baúl de los recuerdos: Felipe Fort mostró uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo 

LE PUEDE INTERESAR

Ley de Glaciares: artistas y personalidades de la cultura argentina firmaron una petición para frenar el proyecto

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's

“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata

La "esquina del terror" en La Plata: la tenebrosa casa que aloja murciélagos y "gente de malvivir"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Rosario Central

VIDEO.- La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar

Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado

Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"

VIDEO.- El Lobo no lo sostuvo y Rosario Central le dio vuelta el partido
Últimas noticias de Espectáculos

Los Jonas Brothers vuelven a Argentina: día, escenario y venta de entradas

Ricky Martin vuelve a Argentina: fecha, lugar y venta de entradas

Abrió el baúl de los recuerdos: Felipe Fort mostró uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo 

Ley de Glaciares: artistas y personalidades de la cultura argentina firmaron una petición para frenar el proyecto
La Ciudad
Preocupación en Altos de San Lorenzo por una usurpación en una casa abandonada
Vecinos del oeste de La Plata denuncian basurales persistentes 
Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado
La "esquina del terror" en La Plata: la tenebrosa casa que aloja murciélagos y "gente de malvivir"
Alfajores en forma de corazón, el emotivo homenaje para René Favaloro
Información General
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
Alfabetización en la Provincia: dónde está parada en comparación con otros distritos
Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Deportes
Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"
Un estudiante de veterinaria, un homenaje y una marca de La Plata al mundo: Estudiantes y sus 120 años con bastones rojos y blancos
Amondarain, figura de Estudiantes ante Newell's: "Sabía que tenía que esperar, en algún momento me iba a tocar"
VIDEO.- El Lobo no lo sostuvo y Rosario Central le dio vuelta el partido
Rendimiento y resultado no siempre van de la mano
Policiales
Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo 
Expuestos al delito: feroz asalto en una casa de Arturo Seguí
Marcharon por Yanina Correa, con críticas a la Policía en Abasto
Rescatan a 8 víctimas de una red de tráfico sexual
Persecución, disparos y un delincuente detenido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla