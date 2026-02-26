Revelan detalles sobre supuesto romance de Felipe VI y Juliana Awada

Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Las propuestas de un gremio a Kicillof para aumentar sus salarios y a la vez “fortalecer las finanzas” en la Provincia
Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado
Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo
Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"
Amondarain, figura de Estudiantes ante Newell's: "Sabía que tenía que esperar, en algún momento me iba a tocar"
La "esquina del terror" en La Plata: la tenebrosa casa que aloja murciélagos y "gente de malvivir"
“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Ricky Martin vuelve a Argentina: fecha, lugar y venta de entradas
Alfajores en forma de corazón, el emotivo homenaje para René Favaloro
Un estudiante de veterinaria, un homenaje y una marca de La Plata al mundo: Estudiantes y sus 120 años con bastones rojos y blancos
Por la venta de su hogar y sus muebles: duro presente de María Fernanda Callejón en plena transición
Denuncian por abuso sexual a un trabajador del Hogar del Padre Cajade
Las razones detrás de la decisión de la Comuna de La Plata de cobrar la tasa SUM de forma mensual
Cómo impactará mañana el paro en la UNLP contra la reforma laboral
Cuba denunció un intento de infiltración con "fines terroristas" desde Estados Unidos
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
VIDEO.- Detuvieron a activistas que saltaron la reja del Congreso y a un camarógrafo
FATE, ARSA, Socolor y la lista se agranda: ahora una multinacional anunció que cierra su planta en Tigre
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
Está la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada: votos y nominaciones
Robo a un matrimonio en Los Hornos: se llevaron dólares, joyas y un Audi
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Abrió el baúl de los recuerdos: Felipe Fort mostró uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo
Angustiante momento: reclamo de Julieta Prandi a la Justicia, a 6 meses de la condena a Claudio Contardi
Preocupación por los barrios populares: radiografía de la grave situación en La Plata
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Instalado está el rumor que involucra que a Juliana Awada, ex pareja de Mauricio Macri, y al rey Felipe VI de España.
Allí, el periodista Rodrigo Lussich fue quien dio a conocer datos de este supuesto romance y encendió la mecha.
"El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar como es tradición en su mundo. Estamos hablando del Rey Felipe y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en lo más alto de la política, en la economía y en el mundo de los negocios internacionales", comentó el conductor.
Así, en la tele dialogaron con Roberto Antolín, periodista español: "En España los medios serios no han reflejado nada de esto porque tienen una relación estrecha con la monarquía. Siempre se ha visto como algo serio y nadie nunca se ha querido meter ahí", comenzó diciendo.
Por último, respecto a un supuesto divorcio entre Felipe VI y su esposa Letizia, el comunicador dejó en claro que "podemos guardar este programa. Yo les digo que jamás se divorciarán Letizia y el rey Felipe, lo juro", sin dejar dudas que la supuesta relación con Juliana Awada solo quedaría en un rumor.
"Lo que sí hay, y en España todos lo hemos visto, es una mala relación por parte de Letizia con doña Sofía, madre de Felipe VI. Eso sí que es real y ha salido, pero lo demás a día de hoy no", cerró el periodista Antolín.
LE PUEDE INTERESAR
Abrió el baúl de los recuerdos: Felipe Fort mostró uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí