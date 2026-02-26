Revelan detalles sobre supuesto romance de Felipe VI y Juliana Awada

Instalado está el rumor que involucra que a Juliana Awada, ex pareja de Mauricio Macri, y al rey Felipe VI de España.

Allí, el periodista Rodrigo Lussich fue quien dio a conocer datos de este supuesto romance y encendió la mecha.

"El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar como es tradición en su mundo. Estamos hablando del Rey Felipe y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en lo más alto de la política, en la economía y en el mundo de los negocios internacionales", comentó el conductor.

Así, en la tele dialogaron con Roberto Antolín, periodista español: "En España los medios serios no han reflejado nada de esto porque tienen una relación estrecha con la monarquía. Siempre se ha visto como algo serio y nadie nunca se ha querido meter ahí", comenzó diciendo.

Por último, respecto a un supuesto divorcio entre Felipe VI y su esposa Letizia, el comunicador dejó en claro que "podemos guardar este programa. Yo les digo que jamás se divorciarán Letizia y el rey Felipe, lo juro", sin dejar dudas que la supuesta relación con Juliana Awada solo quedaría en un rumor.

"Lo que sí hay, y en España todos lo hemos visto, es una mala relación por parte de Letizia con doña Sofía, madre de Felipe VI. Eso sí que es real y ha salido, pero lo demás a día de hoy no", cerró el periodista Antolín.