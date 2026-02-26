Los almacenes, con menos ventas por las vacaciones y suba de precios: "Este febrero para nosotros es trágico"

La AFA irá a la Justicia y asegura que "no será sometido a veeduría ilegítima"
AUDIO.- El presidente de la Federación de Almaceneros, Fernando Savore, analizó el momento que atraviesa el sector. Explicó que los consumidores priorizan productos básicos y evitan hacer stock. "Las compras se manejan dia a dia", subrayó.
La canasta básica alimentaria aumentó 5,8% en enero pasado, el doble que el índice de inflación general, que fue de 2,9%, según datos brindados por el INDEC.
Sobre el incremento de precios sin prisa pero sin pausa en productos de primera necesidad en el arranque del año, fue consultado Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la República Argentina. "Enero y febrero, históricamente, son meses irregulares, porque la gente que puede se va de vacaciones y falta en el dia a día en nuestros comercios. Y a eso hay que sumarle que tuvimos un primer mes de año con aumentos importantes".
En declaraciones que formuló en la radio La Redonda, el dirigente señaló que "en lácteos, hubo aumentos de 2,7%; en productos envasados, entre un 3 y 4 %; limpieza y perfumería entre un 6 y 7%. Los incrementos fueron muy generalizados. Hace unos días hablaba con un funcionario y él me decía que no podía ser que la mercadería aumente cuando el dolar baja. Entonces le mandé las listas que nos llegan de los proveedores. Hay un café, que tiene nombre de mujer, que llegó con subas de casi el 10%".
En esa línea, no dudó en afirmar que "febrero es una lágrima", entre las subas en los precios y el fantante de gente por las vacaciones. "Uno empieza a sentirse mal y se pregunta qué está fallando en mi negocio, que no tengo ventas. Pero cuando uno habla con colegas se da cuenta que todos tienen caída en las ventas. Hay que pensar y repensar qué hacer. Para nosotros, este febrero es trágico", lamentó.
Y agregó: "además, sobre la situación económica de las familias, no es solamente que yo les subí el paquete de fideos; también le rompìeron la cabeza con las tarifas de los servicios, el combustible, el pasaje de colectivos, el alquiler.... Todo conforma un combo más que importante".
La entrevista completa, en el audio adjunto:
