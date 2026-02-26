Paraguay: internan en terapia intensiva al expresidente Cartes tras crisis hipertensiva

VIDEO.- Enorme columna de humo negro y varias dotaciones de Bomberos en el incendio de un depósito de pinturas en la Av. 122
Horacio Cartes, expresidente de Paraguay (2013-2018) y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado), fue internado hoy en un sanatorio privado de Asunción tras sufrir una crisis de hipertensión, informó el médico del centro, Eugenio Báez.
Según el infectólogo, Cartes, de 69 años, presentó en la mañana un episodio de presión arterial muy alta y arritmia cardíaca, acompañado de episodios repetidos de convulsión, por lo que se decidió su ingreso a la unidad de terapia intensiva.
El exmandatario fue intubado para recibir respiración asistida y medicación anticonvulsiva; permanece sedado y con un cuadro que las autoridades médicas calificaron de estable. Como primera medida se le practicó una resonancia magnética con contraste, que no mostró signos de isquemia ni hemorragia, por lo que se descartó un accidente cerebrovascular.
Los médicos realizaron además estudios complementarios para determinar la causa de las convulsiones y la arritmia, e hicieron una punción lumbar para confirmar o descartar un cuadro infeccioso. El plan clínico, según el equipo tratante, es mantener al paciente sedado y con asistencia ventilatoria hasta identificar la causa, tratarla y estabilizarlo, para luego retirar la medicación de forma progresiva.
En paralelo, el médico personal de Cartes, el senador Antonio Barrios, informó que atendió al expresidente en su domicilio y aseguró que no registra antecedentes de enfermedades, no padece hipertensión y no consume medicación crónica.
