Cuba denunció un intento de infiltración con "fines terroristas"

Fue en relación al incidente con una embarcación en la que murieron cuatro tripulantes y otros seis resultaron heridos

26 de Febrero de 2026 | 09:51

Cuba denunció un intento de infiltración de hombres armados con "fines terroristas" tras un enfrentamiento en aguas territoriales con una lancha de matrícula estadounidense que dejó cuatro de los tripulantes muertos y seis heridos.

Este enfrentamiento supone un nuevo foco en las tensiones con Estados Unidos, agravadas desde la captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro a comienzos de enero y la interrupción de los envíos de petróleo de Caracas a Cuba.

De acuerdo con un comunicado del ministerio del Interior de Cuba, la lancha rápida neutralizada llevaba matrícula de Florida y "transportaba a 10 personas armadas". "Según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas", aseguró.

En la lancha fueron hallados "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje", asegura el texto.

El incidente se produjo cerca del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba. Según las autoridades, un buque de guardacostas se acercó para pedir la identificación de la lancha, cuyos tripulantes abrieron fuego "contra los efectivos cubanos".

Los miembros del grupo son "cubanos residentes en Estados Unidos", la mayoría "con un historial conocido de actividad delictiva y violenta", señaló el Ministerio.

Además, dos de los ocupantes de la lancha figuran en la lista de personas "sometidas a investigaciones penales" y son buscadas por "su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión" de "actos de terrorismo" en Cuba o en otros países.

