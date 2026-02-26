Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Principio de acuerdo en la UCR bonaerense para votar el 7 de junio

26 de Febrero de 2026 | 20:09

Escuchar esta nota

 

El radicalismo bonaerense se encaminó en las últimas horas a un principio de acuerdo entre sus distintos sectores internos para adelantar la elección que está prevista para el 6 de septiembre. La idea mayoritaria es que esos comicios donde deberán elegirse las nuevas autoridades del Comité Provincia se realicen dentro de 90 días.

Como ya informara EL DIA, la UCR pretende acelerar los tiempos, reorganizar el partido y encarar el proceso de rearmado rumbo al año electoral. Por eso, quiere que la interna se realice el 31 de mayo o a más tardar el 7 de junio. Y que todo quede finiquitado antes del Mundial de Fútbol que comienza el 11 de ese mes.

La demora en realizar el anuncio tiene que ver con que existen conversaciones pendientes. Adelante, el sector que lidera el senador nacional Maximiliano Abad, y Evolución, el armado que orienta el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tienen la decisión de avanzar con el adelantamiento. Pero buscaban no dejar cabos sueltos.

“Queremos que todos los sectores apoyen la idea del adelantamiento, porque es una necesidad que tiene el partido de reorganizarse con nuevas autoridades”, dicen en la UCR.

Parte de las conversaciones involucran al esquema de Miguel Fernández, actual presidente del Comité Provincia. Las charlas no están exentas de tironeos porque si bien el ex intendente de Trenque Lauquen apoyaría la idea de adelantar los tiempos, pretendería discutir antes qué espacios de representación tendrá cada tribu tanto en el Comité Provincia como en la Convención bonaerense.

El problema son los tiempos. Para cumplir con las disposiciones legales, los radicales tienen que llamar a elecciones con 90 días de anticipación. Es decir que, si la idea es llamar para finales de mayo o principio de junio, los plazos están por vencerse. “Lo que le toca a cada uno no puede resolverse ahora porque abrir esa discusión implica que el tiempo pase y las elecciones no se puedan adelantar”, dicen en Evolución.

La mayoría del radicalismo quiere dar vuelta la página luego de dos derrotas electorales estruendosas. Tanto en septiembre como en octubre las listas que integraron sufrieron derrotas importantes que terminaron menguando la representación de la UCR tanto en el Congreso como en la Legislatura.

La reconstrucción apunta a revertir ese cuadro con la mira posada en 2027. Y el apuro, con el convencimiento radical de que el año próximo las elecciones bonaerenses volverán a desdoblarse y que posiblemente se adelanten para el mes de mayo.

Fuentes de la UCR le dijeron a este diario que el proceso de convocatoria a elecciones arrancaría mañana. Si no se termina de cerrar el acuerdo con Fernández, seis integrantes de la mesa del Comité Provincia le pedirán al actual titular que llame a comicios, casi seguramente, para el 7 de junio. El presidente tiene cinco días para hacer la convocatoría.

La idea, como se dijo, es que todo los sectores empujen el adelantamiento. Se verá mañana si el proceso de convocatoria incluye a todos.

