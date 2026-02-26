Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Medidas urgentes para sus hijos

Angustiante momento: reclamo de Julieta Prandi a la Justicia, a 6 meses de la condena a Claudio Contardi

26 de Febrero de 2026 | 08:37

Escuchar esta nota

Pasaron seis meses de la condena a 19 años de prisión contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado en un contexto de violencia de género.

Ahora, Julieta Prandi volvió a recurrir a las redes para referirse a uno de los frentes judiciales que mantiene abierto con su ex marido.

Mientras el condenado intentó sin éxito revertir el fallo con distintos planteos de nulidad, la actriz puso el foco en una cuestión que, arrastra desde hace años: el reclamo por la cuota alimentaria de sus hijos.

Desde sus redes, Prandi hizo un descargo directo y con destinatario claro. "Hoy me desperté con ganas de charlar con el Juzgado No.2 de San Isidro", escribió al comenzar su mensaje, dejando en evidencia su malestar por la falta de respuestas. "¿Sería mucha molestia que, después de reclamar alimentos durante cuatro años, finalmente, tomen las medidas correspondientes para que mis hijos reciban su cuota?", expresó la actriz y conductora.

Allí, la modelo aseguró que la situación se sostiene en el tiempo. "Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre", sentenció, marcando el esfuerzo económico que, afirma, afronta en soledad. En el mismo hilo, se dirigió directamente a la magistrada interviniente: "Muchas gracias señora jueza. Usted entenderá que no es justo que una madre sostenga todo de por vida".

Por otra parte, según detalló Prandi en otro tweet, el expediente por alimentos tiene como fecha de inicio el 29/03/2022.

De esta manera, dejó asentado que su pedido no es reciente, sino que forma parte de un reclamo reiterado ante la Justicia desde hace más de tres años.

Para terminar, recordemos que, Contardi permanece detenido tras la sentencia y luego de que sus intentos por obtener la nulidad del juicio fueran rechazados. Allí, Julieta Prandi eligió visibilizar ahora el aspecto civil del conflicto, vinculado a la manutención de sus hijos, y volvió a exigir una resolución concreta.

