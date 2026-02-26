Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $2.000.000: hoy salió la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este jueves 26 de febrero 

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a distintos descuentos y beneficios en supermercados, librerías, ferias y mercados, entre otros

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este jueves 26 de febrero 
26 de Febrero de 2026 | 07:41

Escuchar esta nota

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este jueves 26 de febrero 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, ferias y mercados y cuotas sin interés.

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este jueves 26 de febrero. Ahorro del 15% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, especial de temporada y balnearios con un 25% de descuento, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este jueves 26 de febrero con Cuenta DNI:

  • Especial de temporada: 25% de ahorro en grandes marcas. Conocé los locales adheridos de cada marca haciendo clic acá.
  • Balnearios: 25% de descuento con tope de reintegro en $10.000 por semana, por comercio y por persona.
  • Sodimac: 10% de ahorro sin tope de descuento y acumula con otras promociones.
  • Changomás: 15% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
  • Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
