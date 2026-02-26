Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Emotivo momento

Abrió el baúl de los recuerdos: Felipe Fort mostró uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo 

Abrió el baúl de los recuerdos: Felipe Fort mostró uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo 
26 de Febrero de 2026 | 09:22

Escuchar esta nota

Abrazos, regalos y muchas muestras de amor, así comenzó Felipe Fort su cumpleaños 22 junto a su hermana Marta. Sin embargo, en medio de los festejos, una figura se hace sentir por su ausencia. Es que, en ese marco de alegría y celebración, el joven abrió el baúl de los recuerdos y compartió en sus redes un emotivo resumen de uno de sus últimos cumpleaños juntos.

No hizo falta descripción, emoji, ni ninguna palabra. Felipe solo publicó un carrete en el que se refleja el amor de su padre. En la primera foto se observa al empresario tomando a su hijo del hombro mientras ambos posan ante la cámara. En la imagen, Ricardo sostiene una torta de cumpleaños y luce una camiseta blanca bajo un chaleco verde con botones metálicos. Lleva múltiples collares, entre ellos uno con una cruz y otro con cuentas rojas, además de un reloj dorado y un anillo grande. Por su parte, el joven lleva una camiseta tipo polo negra con ribetes blancos en el cuello y los bolsillos. En otra de las fotos se ve al hijo del empresario con una gorra negra colocada hacia atrás.

Fiel a su estilo, detrás de ellos se ven los típicos abrigos peludos que utilizaba Ricardo. En otra postal, se observa a Felipe sentado en una mesa, rodeado por sus amigos, al tiempo que Ricardo se acerca por detrás para acompañarlo. Al fondo de la imagen también se observa a Gustavo Martínez, expareja del chocolatero. Sin embargo, la foto más tierna del carrete muestra a la figura de la televisión tomando a su niño por la cara y dándole un beso en el cachete.

Entre los comentarios de la publicación se destacó el de Marta Fort, quien escribió: “Felipito”. La tierna palabra, junto a emojis de corazón, causó la felicidad de numerosos usuarios, los cuales reaccionaron diciendo: “Cuídalo tanto es un ángel tu hermano”, “Dos tipazos! Él y el Comandante” y “Esa es tu forma cariñosa de decirle te quiero”. Entre otras reacciones, los seguidores de Felipe respondieron con gifs de Ricardo bailando en el interior de su casa y en una escalera al cielo.

Este miércoles, los hijos de Ricardo Fort, celebraron juntos su cumpleaños número 22 en una noche marcada por la unión familiar y el estilo sofisticado. A diferencia de 2023, cuando optaron por festejar por separado, este año los mellizos eligieron compartir una velada especial acompañados de amigos y familiares cercanos.

La convivencia y el ambiente cálido definieron la reunión, dejando atrás la distancia del año anterior y reforzando el vínculo que distingue a los hermanos. La consigna total black dio carácter sofisticado y contemporáneo a la celebración. Aunque el lugar no se precisó, el entorno exhibió una ambientación elegante, con iluminación tenue y detalles minimalistas que completaron la atmósfera moderna.

Entre los presentes, destacó Rocío Marengo, pareja de Eduardo Fort, tío de los homenajeados. Marengo posó sonriente junto a Felipe Fort, cargando a Isidro, su hijo pequeño, y le dedicó un mensaje cariñoso: “Feliz cumple Felipe Fort!! Te queremos mucho!!”.

La modelo también abrazó a Marta Fort y la felicitó con entusiasmo: “Marta Fort diosa, muuuy feliz cumpleee!! Te queremos!!!”. El menú incluyó platos gourmet, sushi y copas de vino tinto, en sintonía con el clima exclusivo de la velada.

La moda tuvo un rol central en el evento. Marta Fort llevó un vestido negro de encaje, asimétrico y con transparencias, además de un peinado suelto y maquillaje de ojos intensos, lo que reafirmó su perfil audaz y moderno.

Felipe Fort lució una remera negra estampada, pantalón oscuro, la habitual bandana, cadena plateada y tatuajes a la vista, mostrando una actitud relajada y auténtica, acorde al ambiente familiar y de amigos.

Ambos consolidaron su posición de referentes juveniles, con estilos propios y confianza. Su fuerte presencia en redes sociales y la forma particular de celebrar los mantiene en el centro de la atención pública.

Durante la noche, abundaron los gestos de afecto. Los hermanos recibieron múltiples felicitaciones tanto en persona como a través de las redes sociales, reafirmando la importancia de sus lazos más cercanos.

Al finalizar el festejo, Felipe Fort publicó en la red social Instagram una imagen junto a Ricardo Fort y Marta Fort, retratados recostados sobre el césped y apoyando la cabeza en las manos, con la foto enmarcada y colgada en la pared.

