Espectáculos |Vive en un hotel

Por la venta de su hogar y sus muebles: duro presente de María Fernanda Callejón en plena transición

Por la venta de su hogar y sus muebles: duro presente de María Fernanda Callejón en plena transición
26 de Febrero de 2026 | 08:07

La conflictiva separación de María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto tuvo durante años un eje central: la casa que habían adquirido juntos y que quedó envuelta en disputas judiciales, deudas y cruces mediáticos.

Así, la propiedad fue vendida para saldar un pasivo millonario que se había vuelto imposible de sostener. Sin embargo, lejos de significar un nuevo comienzo económico para ambos, la operación no dejó ganancias. 

Ahora se revelaron algunos detalles sobre la actualidad de la actriz tras desprenderse del inmueble y hasta de sus muebles. "No les quedó dinero para ninguno de los dos para comprarse algo, porque había mucha deuda de expensas y cuotas", remarcaron en la tele. 

"Fernanda estaría viviendo en un hotel desde hace dos meses junto a su hija", aseguraron dando cuenta de un presente marcado por la búsqueda de estabilidad luego de cerrar el capítulo de la casa que compartía con su exmarido.

De acuerdo con la información que manejaron desde la pantalla chica, la actriz ya está enfocada en reorganizar su vida cotidiana. "Fernanda estaría buscando un departamento", dejando en claro que la intención es encontrar un lugar fijo donde instalarse definitivamente junto a su hija Giovanna.

Finalmente, la venta de la propiedad significó el cierre de uno de los puntos más sensibles del enfrentamiento entre Callejón-Diotto. La casa había sido, desde la separación, un símbolo del conflicto económico que atravesaron y que incluso expuso públicamente las dificultades financieras derivadas del crédito y las expensas acumuladas.

Ahora, con la deuda saldada pero sin un remanente que les permita reinvertir, el desafío para ambos parece centrarse en reconstruir su situación personal. 

 

