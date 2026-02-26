Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO.- Detuvieron a activistas que saltaron la reja del Congreso y a un camarógrafo

Fue en la previa del debate convocado para hoy en el Senado

26 de Febrero de 2026 | 08:46

Escuchar esta nota

Al menos doce personas fueron detenidas esta mañana en el ingreso al Congreso luego que saltaran la reja del Congreso y se sentaran en las escalinatas en protesta por la modificación de la Ley de Glaciares, que será debatida hoy en el Senado.

Además, un camarógrafo fue golpeado y detenido mientras realizaba la cobertura periodística de lo que sucedía en los alrededores del Parlamento.

La protesta por parte de los activistas de Greenpeace se da en el marco del debate que hoy se realiza en el Senado donde se va a votar la modificación de Ley de Glaciares. A su vez, en medio del operativo de traslado, la Policía Federal también detuvo a un camarógrafo del canal A24, quien además resultó herido.

El trabajador, quien se encontraba cubriendo los operativos en el Congreso, fue empujado por personal policial y luego detenido, situación que quedó registrada por las cámaras de los diversos medios.

Durante esos minutos de tensión hubo empujones y hasta tiraron gas pimienta, por lo que debió ser atendido por personal del SAME ya que resultó con algunos golpes.

