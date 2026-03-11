Sarmiento y Racing, con los arcos cerrados

En Junín, Racing igualó sin goles con Sarmiento en un partido deslucido y con pocas situaciones de peligro. La Academia se mantiene en playoffs y el Verde, expectante.

En un duelo chato, donde predominó la fricción, se destacó un remate de Miljvich en el complemento. Además desde los 18 minutos, la Academia jugó 10 por la expulsión de Marco Di Césare, quien vio las dos amarillas. Los minutos corrieron y ambos repartieron puntos en la Zona B.

Sarmiento (0): Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde. Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Manuel García; Gabriel Díaz y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Racing (0): Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Adrián Fernández, Santiago Solari; Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Expulsados: ST. 18´Marco Di Césare.