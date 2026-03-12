Potencias liberan petróleo para bajar precios

Las principales economías del mundo decidieron abrir el grifo de sus reservas estratégicas de petróleo para contener la fuerte suba de los precios provocada por la guerra con Irán y la paralización del tránsito en el estrecho de Ormuz. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que pondrá en el mercado 400 millones de barriles de crudo de las reservas de emergencia de sus países miembros, la mayor liberación de su historia. El volumen duplica ampliamente los 182,7 millones de barriles liberados en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

“Es una acción importante para aliviar los impactos inmediatos en los mercados”, dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. Sin embargo, advirtió que la estabilidad energética dependerá de que se reanude el tránsito por el estratégico paso marítimo del Golfo Pérsico. El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, quedó prácticamente paralizado tras ataques iraníes a buques comerciales y a infraestructuras energéticas de la región. Como resultado, los flujos de crudo y combustibles refinados cayeron a menos del 10% de los niveles previos al conflicto.