Wall Street en terreno negativo por el alza del crudo

La Bolsa de Nueva York cerró ayer en terreno negativo, presionada por el repunte de los precios del petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente. El alza del crudo generó inquietud entre los inversores por su posible impacto en la inflación y en la política monetaria.

El índice Dow Jones Industrial retrocedió 0,61%, mientras el S&P 500 perdió 0,08%. En contraste, el tecnológico Nasdaq Composite logró mantenerse apenas en positivo, con una suba marginal de 0,08%.

La tensión energética domina el escenario. Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía acordaron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para estabilizar el mercado. Pese a ello, el petróleo mantiene una fuerte tendencia alcista y ya cuesta unos 20 dólares más que antes del inicio del conflicto.

El encarecimiento del crudo alimenta temores de presiones inflacionarias y reduce las expectativas de que la Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos pueda recortar las tasas de interés en el corto plazo, lo que añadió cautela en los mercados financieros.