En un mundo convulsionado, China se ofrece como ancla de estabilidad

VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres
Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba
Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU
VIDEO. Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof
“El radicalismo necesita urgente la legitimidad plena de su conducción”
Con mensajes de unidad, la UCR y el PJ platenses homenajearon a Alfonsín
Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Homenajes en la Ciudad a mujeres inmigrantes por su labor social y cultural
Actividades: celebración por el Día de la Mujer, defensa personal y cursos
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Se define la situación del adolescente acusado de matar a Mateo Yagame
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
China buscó proyectar una imagen de estabilidad y continuidad durante la clausura de su principal cita política anual, la Asamblea Popular Nacional, en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas.
Mientras gran parte del mundo sigue con atención la guerra en Medio Oriente, el liderazgo de Xi Jinping insistió en que el país debe concentrarse en sus prioridades estratégicas y en el desarrollo económico de largo plazo.
La reunión parlamentaria, el mayor evento político del año en el país, aprobó formalmente un nuevo plan quinquenal que fija las prioridades del gigante asiático para los próximos años. El programa refuerza la apuesta por transformar la economía y consolidar a China como líder en sectores tecnológicos clave, como la inteligencia artificial, la robótica y otras industrias de vanguardia.
Los medios estatales presentaron esta estrategia como una contribución a la estabilidad global. Según el diario oficial People’s Daily, una China “estable y en desarrollo” puede aportar certidumbre en un mundo sacudido por turbulencias y conflictos. En ese contexto, Beijing intenta posicionarse como un actor previsible dentro del sistema internacional.
Durante la Asamblea, el primer ministro Li Qiang anunció un objetivo de crecimiento económico de entre 4,5% y 5% para 2026. La meta, más moderada que en años anteriores, busca dar margen al gobierno para concentrarse en transformaciones estructurales y no sólo en el ritmo inmediato de expansión. El canciller Wang Yi reforzó ese mensaje al señalar que el país avanza “a toda velocidad en la construcción de una gran nación”. Para las autoridades, la innovación tecnológica será el motor central de esa estrategia.
La Asamblea también aprobó varias leyes, entre ellas una normativa sobre minorías étnicas que, según el gobierno, busca fortalecer la cohesión nacional y promover un desarrollo económico compartido. Sin embargo, críticos sostienen que la medida consolida políticas de mayor asimilación cultural.
LE PUEDE INTERESAR
Kast arranca con mano dura contra la migración
En medio de un escenario global incierto, Beijing intenta así mostrar que su principal prioridad sigue siendo el crecimiento y la modernización económica, al tiempo que busca presentarse como un factor de equilibrio en la política internacional.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí