En un mundo convulsionado, China se ofrece como ancla de estabilidad

China buscó proyectar una imagen de estabilidad y continuidad durante la clausura de su principal cita política anual, la Asamblea Popular Nacional, en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas.

Mientras gran parte del mundo sigue con atención la guerra en Medio Oriente, el liderazgo de Xi Jinping insistió en que el país debe concentrarse en sus prioridades estratégicas y en el desarrollo económico de largo plazo.

La reunión parlamentaria, el mayor evento político del año en el país, aprobó formalmente un nuevo plan quinquenal que fija las prioridades del gigante asiático para los próximos años. El programa refuerza la apuesta por transformar la economía y consolidar a China como líder en sectores tecnológicos clave, como la inteligencia artificial, la robótica y otras industrias de vanguardia.

Los medios estatales presentaron esta estrategia como una contribución a la estabilidad global. Según el diario oficial People’s Daily, una China “estable y en desarrollo” puede aportar certidumbre en un mundo sacudido por turbulencias y conflictos. En ese contexto, Beijing intenta posicionarse como un actor previsible dentro del sistema internacional.

Durante la Asamblea, el primer ministro Li Qiang anunció un objetivo de crecimiento económico de entre 4,5% y 5% para 2026. La meta, más moderada que en años anteriores, busca dar margen al gobierno para concentrarse en transformaciones estructurales y no sólo en el ritmo inmediato de expansión. El canciller Wang Yi reforzó ese mensaje al señalar que el país avanza “a toda velocidad en la construcción de una gran nación”. Para las autoridades, la innovación tecnológica será el motor central de esa estrategia.

La Asamblea también aprobó varias leyes, entre ellas una normativa sobre minorías étnicas que, según el gobierno, busca fortalecer la cohesión nacional y promover un desarrollo económico compartido. Sin embargo, críticos sostienen que la medida consolida políticas de mayor asimilación cultural.

En medio de un escenario global incierto, Beijing intenta así mostrar que su principal prioridad sigue siendo el crecimiento y la modernización económica, al tiempo que busca presentarse como un factor de equilibrio en la política internacional.