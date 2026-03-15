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Lo que pasa en las Vegas: rescatan a un tucán que se pasó de vueltas en “La Ciudad del Pecado”

Lo que pasa en las Vegas: rescatan a un tucán que se pasó de vueltas en “La Ciudad del Pecado”
15 de Marzo de 2026 | 01:38
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Un tucán que vieron volando por Las Vegas durante varios meses fue rescatado, según confirmó un grupo de rescate de aves.

“Todos estábamos muy preocupados por él”, comentó Skye Marsh, presidenta y cofundadora de SouthWest Exotic Avian Rescue. “Es un alivio”.

Sam, el tucán, estuvo viviendo en Las Vegas desde noviembre, para gran preocupación de expertos y aficionados a las aves, que temían por su salud y su capacidad para sobrevivir a largo plazo en una ciudad con cambios drásticos de clima.

“El pequeño travieso decidió que era hora de recibir ayuda y voló al garaje de alguien”, declaró Skye. Los propietarios de la vivienda sabían de quién se trataba y cerraron la cochera para que no pudiera escapar. Sam cautivó a la comunidad de Las Vegas luego de sobrevivir en el desierto durante meses.

Después de su captura, el grupo de rescate lo llevó a un veterinario local. Hay algunas señales de “desgaste”, como piel deshidratada y una pequeña lesión en el pico, pero parece estar bien, señaló Skye. El veterinario le administró líquidos y le hizo un análisis de sangre.

Sam había estado comiendo mejor desde que el grupo de rescate colocó alimento más saludable para tucanes alrededor de una jaula durante sus intentos por rescatarlo. Skye explicó que esto mejoró su salud, ya que sus heces se veían más saludables en los días previos a su rescate.

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Los dueños de Sam, que habían publicado en redes sociales que el tucán escapó de su jaula en noviembre, no se han puesto en contacto con el grupo de rescate.

El tucán permanecerá en cuarentena en la casa de un miembro del grupo durante 30 a 45 días para asegurarse de que no tenga gripe aviar, que puede propagarse a otras aves del refugio, indicó Skye.

 

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