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¿Revolución en la lucha contra la obesidad? remedios a bajo costo

India, ante el vencimiento de la patente del Ozempic, lanza versiones genéricas más económicas. Se espera un impacto mundial

¿Revolución en la lucha contra la obesidad? remedios a bajo costo
21 de Marzo de 2026 | 02:48
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India se prepara para lanzar versiones genéricas y de bajo costo de medicamentos como el Ozempic, ante la expiración ayer de la patente que protege a este conocido fármaco contra la obesidad.

La popularización de esos genéricos abriría la puerta a una avalancha de fármacos para bajar de peso, con efectos revolucionarios en la lucha mundial contra la obesidad, aseguran.

El lanzamiento de genéricos ampliará drásticamente el acceso a tratamientos que durante mucho tiempo se han considerado un lujo, especialmente en los países de renta media, donde la creciente demanda ha chocado con precios muy elevados.

En clínicas de toda Bombay, los médicos afirman que ya se están preparando para una avalancha de nuevos pacientes. Más de 50 personas ingresan cada semana al consultorio del endocrinólogo Nadeem Rais en busca de inyecciones para adelgazar.

“Ahora mismo tenemos entre 70 y 80 pacientes en tratamiento activo”, dijo a la AFP, aunque agregó que “cuando salgan los genéricos y bajen los precios, esa cifra podría subir fácilmente a 200”.

Su colega Sunera Ghai coincide y señala que la demanda es “muy alta”, pero muchos probablemente no estén tomando la medicación “porque en este momento es realmente un artículo de lujo”.

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Este nuevo escenario es consecuencia de la expiración en India de las patentes de semaglutida, el principio activo de fármacos como el Ozempic.

Para finales de 2026, las patentes principales de la semaglutida habrán expirado en 10 países que representan el 48% de la carga mundial de la obesidad, según un estudio publicado a principios de este mes. Entre ellos figuran Brasil, China, Sudáfrica, Turquía y Canadá, indicó el estudio.

Lanzamientos inminentes

Para los gigantes farmacéuticos de India, este cuadro marca el inicio de una nueva y agresiva carrera. Al menos cuatro grandes empresas ya han preparado inyecciones genéricas de semaglutida, según muestran las solicitudes regulatorias y los documentos de cumplimiento consultados.

Algunas, como Zydus Lifesciences, han anunciado lanzamientos “el Día 1”, lo que sugiere que las versiones genéricas podrían estar disponibles en India ya este fin de semana.

La firma de investigación Pharmarack calcula que el mercado indio pronto se verá inundado de opciones. “Lo que entendemos es que habrá más de 50 marcas que se lanzarán al mercado y hay más de 40 actores que van a lanzar estos fármacos”, señaló Sheetal Sapale, vicepresidenta de Pharmarack.

El momento coincide con un cambio en el panorama sanitario en India. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que ese país concentra un tercio de la desnutrición mundial, el aumento de los ingresos y los estilos de vida urbanos han hecho disparar las tasas de obesidad.

Datos oficiales publicados en marzo de 2025 muestran que el 24% de las mujeres y el 23% de los hombres tienen sobrepeso u obesidad en India.

“Aquí, una vez que una persona empieza a ganar dinero, se vuelve más sedentaria”, afirma el cirujano bariátrico Sanjay Borude.

Esta lógica ha funcionado bien para grandes farmacéuticas como Eli Lilly y Novo Nordisk, que han estado sacando enorme provecho del mercado.

Las ventas de fármacos para adelgazar en India se han multiplicado por diez en cinco años, y se prevé que se disparen por encima de los 500 millones de dólares para 2030.

Posible impacto global

Mounjaro, de Eli Lilly, se convirtió el año pasado en el medicamento de mayor venta por valor en el país, superando incluso a los antibióticos más comunes. Aun así, los altos precios - a menudo de 15.000 a 22.000 rupias (161 a 236 dólares) al mes - limitan el acceso, afirma Swati Pradhan, que dirige una clínica de adelgazamiento en Bombay.

Así, se prevé que el número de pacientes aumente una vez que los genéricos acerquen el coste del tratamiento a unas 5.000 rupias (60 dólares) al mes.

El impacto global podría resultar aún más profundo.

India suministra más de la mitad de los medicamentos genéricos de África, y una semaglutida más barata podría convertirse en un salvavidas para países donde la obesidad aumenta rápidamente.

“Una semaglutida de menor costo podría ampliar significativamente el acceso a un tratamiento eficaz, especialmente en los países de renta media donde el precio ha sido una barrera importante”, declaró a la AFP el presidente de la Federación Mundial de Obesidad, Simón Barquera.

Sin embargo, acotó que esa medicación por sí misma “no revertirá el crecimiento global de la obesidad, porque es una enfermedad crónica y compleja”.

En Argentina
Ozempic (semaglutida) está aprobado en Argentina por la ANMAT para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero ha tenido un auge inmenso para la pérdida de peso, generando alta demanda. Su precio es elevado y requiere receta médica y supervisión profesional por efectos adversos.

 

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