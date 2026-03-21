Actividades con motivo del Día Mundial del Agua

La Región se prepara para una doble jornada de concientización por el Día Mundial del Agua. Mañana, la Pastoral Social de la Arquidiócesis invita a la Pérgola de Punta Lara (Almirante Brown y 106) bajo el lema “Remar Contracorriente”. La jornada iniciará a las 14 con una remada, seguida de actividades culturales y una misa a las 17, encabezada por el Arzobispo Gustavo Carrara.

Desde la organización se recomienda llevar mate y silla; en caso de lluvia, la misa será en la Parroquia Stella Maris.

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo desde 1993 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de valorar el recurso y concientizar sobre la necesidad de su preservación.

feria sobre investigaciones

Por otro lado, el viernes 27, de 12 a 16, se realizará la 7ª Feria del Agua en Plaza Rocha (7 y 60).

Organizada por el centro de investigaciones ILPLA -del Conicet y la UNLP- y el proyecto “Exploracuátic@s”, la muestra contará con stands científicos, posters e intervenciones artísticas.

Según se informó desde la organización, esta edición pondrá el foco en “Agua y Género”, buscando visibilizar el acceso al recurso como un derecho humano fundamental.