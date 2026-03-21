Actividades con motivo del Día Mundial del Agua

Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal
Otra muerte, la misma postal: las motos dominan la tragedia vial
La carne, un lujo para los platenses: el lomo ya supera los 35 mil pesos
Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha
El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”
Ventas en baja y números en rojo potencian la crisis del sector textil
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Consumo, con resultados dispar en supermercados y mayoristas
Para Grabois, “este es el Gobierno más planero de la historia argentina”
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: peleas pactadas y padres a los golpes
Malestar en el Comercial San Martín por un curso para estudiantes adultos
Actividades: idiomas, gimnasio para mayores de 50, taekwondo y vóley
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Región se prepara para una doble jornada de concientización por el Día Mundial del Agua. Mañana, la Pastoral Social de la Arquidiócesis invita a la Pérgola de Punta Lara (Almirante Brown y 106) bajo el lema “Remar Contracorriente”. La jornada iniciará a las 14 con una remada, seguida de actividades culturales y una misa a las 17, encabezada por el Arzobispo Gustavo Carrara.
Desde la organización se recomienda llevar mate y silla; en caso de lluvia, la misa será en la Parroquia Stella Maris.
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo desde 1993 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de valorar el recurso y concientizar sobre la necesidad de su preservación.
Por otro lado, el viernes 27, de 12 a 16, se realizará la 7ª Feria del Agua en Plaza Rocha (7 y 60).
Organizada por el centro de investigaciones ILPLA -del Conicet y la UNLP- y el proyecto “Exploracuátic@s”, la muestra contará con stands científicos, posters e intervenciones artísticas.
Según se informó desde la organización, esta edición pondrá el foco en “Agua y Género”, buscando visibilizar el acceso al recurso como un derecho humano fundamental.
LE PUEDE INTERESAR
Suspenden las clases en la Media 3 de Los Hornos
LE PUEDE INTERESAR
Malestar en el Comercial San Martín por un curso para estudiantes adultos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí