Violencia en el Albert Thomas: peleas pactadas y padres a los golpes

El Colegio Industrial Albert Thomas (1, 57 y 58) atraviesa horas difíciles, según diversos testimonios recogidos en la comunidad educativa, a raíz de lo que podría presentarse como un vendaval de violencia que parece haber desbordado cualquier cauce institucional.

Según denuncias que llegaron a la redacción de este diario por parte de padres, docentes y preceptores, hay peleas casi a diario, donde los protagonistas no son solo los alumnos, sino también adultos que dirimen conflictos a los golpes en las puertas del establecimiento.

El último episodio de una zaga que parece no tener fin ocurrió entre el jueves y ayer. Los relatos, crudos y acompañados por registros de teléfonos celulares, dan cuenta de enfrentamientos de una violencia inusitada entre alumnas. Las cámaras captaron intercambios de golpes de puño, tirones de pelo y corridas que se iniciaron en la propia vereda del colegio y se extendieron sobre la avenida 1, llegando hasta la vereda del Estadio de Estudiantes, en 1 y 57.

“Es una situación de descontrol total. Las peleas están pactadas, se sabe la hora y el lugar, pero nadie hace nada para evitarlas”, confió a este medio una fuente interna de la institución que pidió estricta reserva de su identidad. “El clima es de una agresividad constante. Alcanza con un cruce de miradas. Esta semana fue un desastre; la mayoría de los chicos no teme a las consecuencias, al contrario, festejan y filman los ataques, contagiando esa violencia a otros que ni siquiera tenían que ver con el conflicto original”, agregó.

La preocupación no es nueva, pero la intensidad de los hechos escala de manera alarmante. La semana pasada, la tensión alcanzó un punto crítico con el regreso de un estudiante que el año pasado permaneció internado tras sufrir un coágulo subdural como consecuencia de una golpiza en otra pelea. Según se indicó desde el colegio, habría intentado reavivar viejos conflictos. “No se da cuenta de que si lo vuelven a golpear en la cabeza, corre riesgo de muerte”, contó la fuente y añadió que una preceptora, que “el año pasado aguantó improperios y empujones, ya se fue de la escuela”.

Ante el cuadro, entre docentes y preceptores crece el malestar con la dirección del colegio.

Uno de los puntos más inquietantes del fenómeno es la participación activa de los adultos. Lejos de actuar como figuras de contención, muchos padres y madres se suman a las riñas o inician las propias. El historial incluye ataques dentro de la preceptoría: en una ocasión, una madre que fue a firmar el boletín de su hija fue emboscada por otros padres que ingresaron al edificio y la golpearon ferozmente, incluso utilizando un casco de motociclista como arma, contaron ayer desde esa comunidad.

En la víspera, la pelea entre estudiantes requirió intervención del equipo directivo y hasta de la Policía. “Una de las madres involucradas terminó gritando e insultando a los directivos. La Policía la corrió hasta la vereda de enfrente. Luego, llevó a su hija a un hospital. Otros padres vienen con parientes para seguirla y amenazan al personal del colegio”, apuntó una docente.

El desorden tuvo otra imagen: un alumno de quinto año arrojó un banco por la ventana de un aula del primer piso. “No mató a nadie de milagro”, dijo otra integrante de la comunidad que escuchó el estruendo.