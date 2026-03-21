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Policiales |Con su hija en brazos, Tania habló y dejó una sospecha inquietante

“Alguien se la llevó”, dijo la madre de la pequeña hallada en Córdoba

La nena de 2 años estuvo desaparecida más de 20 horas y la encontraron en medio de un pastizal. “Esto no puede quedar así”, dijo

“Alguien se la llevó”, dijo la madre de la pequeña hallada en Córdoba

la mamá de la nena señaló que tenía la ropa “al revés” / web

21 de Marzo de 2026 | 03:26
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A poco más de 24 horas del hallazgo que llevó alivio a todo el país, la madre de la nena de 2 años encontrada en un descampado de Cosquín, en la provincia de Córdoba, volvió a hablar. Esta vez, con su hija en brazos y algo más serena, pero con una convicción intacta: “Alguien me la ha llevado”.

El caso sigue rodeado de interrogantes. Y las palabras de Tania, la mamá de la pequeña -identificada como E. para preservar su identidad-, reavivaron las dudas sobre lo que ocurrió en esas horas en las que la menor estuvo desaparecida. “Quiero que esto se investigue. Esto no puede quedar así”, insistió la mujer, visiblemente conmovida pero firme en su postura. Si bien aclaró que no sospecha de alguien en particular, aseguró que está convencida de que su hija no pudo haberse ido sola.

Uno de los detalles que más la inquieta tiene que ver con cómo fue encontrada la nena. Según relató, al momento del reencuentro llevaba la misma ropa con la que había desaparecido, aunque colocada al revés. Además, presentaba raspaduras en los pies y espinas, signos de haber estado en contacto con la vegetación del lugar.

“Muchas personas pasamos por ahí, incluso yo. Y no estaba”, sostuvo, en referencia al sector donde finalmente fue hallada: un descampado con densa vegetación, ubicado a unos 430 metros de su casa y cerca del río. Ese dato no es menor.

De hecho, coincide con una de las principales líneas que analizan los investigadores: la posibilidad de que la niña haya sido trasladada hasta ese punto. Es que, según remarcaron fuentes oficiales, la zona ya había sido rastrillada durante el operativo de búsqueda.

“Es difícil pensar que haya hecho ese recorrido por sus propios medios”, admitió el ministro de Seguridad provincial, en sintonía con las dudas que también expresó la familia. La fiscal, Silvana Pen, confirmó que la investigación sigue abierta y que se trabajan múltiples hipótesis. Por ahora, no hay detenidos ni sospechosos, pero sí una serie de medidas en curso.

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