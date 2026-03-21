Suspenden las clases en la Media 3 de Los Hornos

Según denunciaron familiares de la comunidad de alumnos que asisten a la Escuela de Educación Secundaria N°3, situada en 140 entre 62 y 63 de Los Hornos, en La Plata, “se suspendió la presencialidad en el edificio”. Esta decisión se conoció luego de que, días atrás, EL DIA anticipara un reclamo gremial docente por presencia de asbesto como aislante de cañerías. Se trata de un material perjudicial para la salud, prohibido desde hace varios años en la construcción.

“Comunicaron la realización de obras durante los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de marzo”, deslizaron padres y madres de los chicos afectados que “no perderán las clases ya que se seguirá el plan de continuidad pedagógica de forma virtual”.

La suspensión se extiende por el calendario de la próxima semana: el lunes 23 es feriado puente y el martes 24, por el Día de la Memoria.