Real no pierde la fe y ganó el derby madrileño

Vinicius fue la gran figura, otra vez, en el clásico ante el Aleti

Con un doblete de Vinicius y un grito del uruguayo Federico Valverde (que también vio la tarjeta roja), Real Madrid superó una desventaja inicial para quedarse con el clásico madrileño al vencer 3-2 al Atlético. Ademola Lookman (tras asistencia de Giuliano Simeone) y el argentino Nahuel Molina convirtieron los tantos para el Colchonero.

El Bernabéu asistió a un derby electrizante. Atlético se había puesto en ventaja con un tanto del nigerinao Ademola Lookman, luego de una asistencia de taco de Giuliano Simeone. Pero Vinicius, de penal, y Federico Valverde, dieron vuelta la historia en tres minutos.

Cuando parecía que Real encaminaba la victoria, el ingresado Nahuel Molina sacó un terrible derechazo desde 25 metros que se coló en el ángulo derecho de Lunin. La fiesta rojiblanca apenas duró cinco minutos, porque Vinicius recibió sobre la izquierda, se hamacó y sacó el remate esquinado que Musso no pudo desviar para el 3-2. En el final Julián Alvarez tuvo una ocasión clarísima, pero su disparo dio en un poste.

BARCELONA, MÁS CERCA DEL TÍTULO

Barça le ganó 1-0 como local al Rayo Vallecano, por la vigésimo novena fecha de LaLiga de España, y dio un paso clave en su búsqueda del bicampeonato. El autor del único gol del encuentro fue el defensor uruguayo Ronald Araújo.

Con esta quinta victoria consecutivo, Barcelona lidera LaLiga con 73 puntos, cuatro por sobre el Real Madrid.

Alavés (donde fue titular Lucas Boyé) protagonizó una gran remontada para darle vuelta un 3-0 al Celta de Vigo e imponerse 4-3 en condición de visitante. En el restante encuentro de la 29ª fecha, Athletic de Bilbao venció 2-1 a Sevilla.