Secuestran más de cinco kilos de hojas de coca

Un hombre de 40 años y nacionalidad boliviana fue arrestado ayer en el Barrio Norte platense, al ser descubierto cuando estaba en su camioneta en calle 12 entre 41 y 42 con más de cinco kilos de hojas de coca y alrededor de 6 millones de pesos, según informaron voceros policiales ligados al caso.

El procedimiento se llevó a cabo a partir de una denuncia recepcionada en el 911. Los oficiales incautaron a su vez “18 paquetes envueltos que tenían hojas de coca compactadas, dos bolsas abiertas con ese contenido, un celular y la camioneta, una Volkswagen Amarok negra”. La causa fue caratulada como “Averiguación de ilícito” y quedó en manos de la UFI Nº 18.