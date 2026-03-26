Irán le dice no a Trump: rechazó una oferta de acuerdo

Los restos de un edificio residencial alcanzado por un ataque nocturno en Tabriz, al noroeste de Irán / AP

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo tras el rechazo de Irán al plan impulsado por Estados Unidos para frenar el conflicto. La propuesta, de 15 puntos, buscaba establecer un cese del fuego de 30 días como paso previo a un acuerdo más amplio, pero fue considerada por Teherán como “excesiva” y desconectada de la realidad en el terreno.

El plan estadounidense, promovido por asesores cercanos a Donald Trump, incluía exigencias de alto impacto: el desmantelamiento del programa nuclear iraní, el fin total del enriquecimiento de uranio y el compromiso permanente de no desarrollar armas nucleares.

También planteaba que Irán dejara de financiar y armar a grupos aliados en la región, limitara de forma estricta su producción de misiles y garantizara la libre navegación en el estratégico estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de energía.

A cambio, Washington ofrecía un alivio integral de las sanciones económicas, asistencia para desarrollar un programa nuclear civil -centrado en la planta de Bushehr- y la eliminación de la amenaza de restablecer sanciones internacionales mediante el mecanismo conocido como “snapback”. Sin embargo, desde Teherán interpretaron la iniciativa como una imposición difícil de aceptar. Según medios estatales, las condiciones fueron vistas como “deseos inalcanzables” que, lejos de descomprimir la crisis, podrían intensificarla aún más.

En respuesta, Irán presentó su propia hoja de ruta con cinco condiciones clave.

CONTRAPROPUESTA IRANÍ

Entre ellas, exige el cese total de los ataques por parte de Estados Unidos e Israel, garantías concretas y verificables para evitar futuras agresiones, compensaciones económicas por los daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz. Además, reclama que el fin de las hostilidades se extienda a todos los frentes y a los grupos aliados que operan en la región, en lo que denomina una solución integral.

El trasfondo de esta pulseada diplomática está marcado por una escalada bélica reciente. A fines de febrero, fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques contra objetivos en territorio iraní, lo que incluyó instalaciones estratégicas y centros urbanos. Teherán respondió con oleadas de misiles y drones contra bases y activos vinculados a ambos países en Medio Oriente, elevando el riesgo de una confrontación de mayor escala.

En este contexto, el rechazo iraní deja en evidencia la profunda distancia entre las partes. Mientras Washington busca limitar el poder militar y nuclear de Teherán mediante شروط estrictas, la dirigencia iraní insiste en negociar desde una posición de fuerza, priorizando su soberanía y sus intereses estratégicos.

La falta de consenso no solo complica un eventual alto el fuego, sino que también alimenta la incertidumbre global.

Con rutas energéticas sensibles, alianzas en juego y un equilibrio geopolítico cada vez más frágil, el conflicto sigue abierto y sin una salida clara en el corto plazo, mientras la diplomacia intenta, sin éxito por ahora, encontrar un punto de acuerdo.