El viaje a China para reunirse con Xi, en mayo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Beijing los días 14 y 15 de mayo para reunirse con su par chino, Xi Jinping, en un encuentro que ambos gobiernos califican como clave para el futuro de la relación bilateral. La visita, confirmada por la Casa Blanca, había sido postergada semanas atrás debido a la guerra en Medio Oriente, que obligó a Trump a permanecer en su país.
Según explicó la portavoz Karoline Leavitt, los preparativos están en su etapa final y el encuentro buscará retomar el diálogo entre las dos mayores economías del mundo. Trump también anticipó que recibirá a Xi en Washington hacia fin de año, en lo que sería un intercambio diplomático de alto nivel con aspiraciones de estabilidad.
La reunión llega en un momento delicado. Estados Unidos y China mantienen una relación compleja, atravesada por tensiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas. En los últimos años, los aranceles, las restricciones a empresas tecnológicas y la competencia por la influencia global marcaron la agenda. Sin embargo, ambos países también tienen dependencia mutua en áreas clave como el comercio y las cadenas de suministro.
El viaje de Trump apunta, en parte, a consolidar la tregua alcanzada meses atrás en la disputa comercial, cuando ambos líderes acordaron frenar la escalada de aranceles durante un encuentro en Corea del Sur. Aun así, persisten diferencias profundas sobre el acceso a mercados, la propiedad intelectual y el rol del Estado en la economía china.
Además, el contexto internacional suma presión. China mantiene lazos estratégicos con Irán, en medio de un marco de conflicto que influyó directamente en la reprogramación de la visita. Desde Washington evitaron confirmar si esperan una desescalada para entonces, aunque sugirieron que el calendario militar fue un factor determinante.
Más allá de las tensiones, la reunión entre Trump y Xi se perfila como una instancia decisiva para redefinir el equilibrio entre competencia y cooperación. En un mundo cada vez más interdependiente, el tono que adopten ambas potencias podría tener impacto global.
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