Desvíos y cortes por la maratón de la UNLP

Una vez más, el centro de la Ciudad amanecerá hoy con cambios en su habitual dinámica por una nueva edición de la maratón de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que implica importantes cortes de tránsito en el casco urbano.

Las interrupciones, que comenzarán desde las primeras horas de la mañana, se extenderán hasta el mediodía, en el marco del operativo dispuesto para garantizar la seguridad de los corredores. Durante ese lapso, además, habrá agentes en distintos puntos para ordenar la circulación.

El epicentro será Plaza Moreno, donde la largada está prevista para las 9 en la intersección de 12 y 53. La competencia contará con circuitos de 10, 5 y 2 kilómetros, pensados para distintos niveles de participación.

Entre los puntos afectados figuran cruces clave del casco urbano como 14 y 54, 13 y 55, 7 y 56, 1 y 54 y diagonal 80 y 49, entre otros, con cortes dinámicos que se irán modificando según el avance de los participantes.

Además, se prevén restricciones en avenidas centrales y en los alrededores de Plaza Moreno, por lo que se recomienda anticipar recorridos alternativos y contemplar demoras.

La maratón, que celebra su 20º edición, tendrá una convocatoria multitudinaria, con cupos ya completos y miles de corredores en las calles.

El evento mantiene su carácter gratuito y solidario: cada participante deberá aportar un alimento no perecedero que será destinado al Banco Alimentario de La Plata.

Cabe recordar que esta edición había sido suspendida el año pasado por cuestiones climáticas y fue reprogramada para este fin de semana.