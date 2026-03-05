EE UU se prepara para aplicar aranceles del 15%

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato
Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
Así es el penthouse de la Torre Kent que entrega Yacoub Real Estate & Developers en los próximos días
El VPH preocupa: baja la vacunación y suben de casos en la Ciudad
Alerta en la industria por más empresas que se van o frenan la actividad
El fiscal pide la captura de otro jerarca iraní por el atentado a la AMIA
Presentan el libro “Mujeres pioneras en La Plata. Proyecto Cinco Sabias”
Reclamo por una pérdida de agua que lleva meses y daña las raíces de un árbol
Piden la urgente reparación de un pozo peligroso en calle 17, 62 y diagonal 75
Quejas en Gonnet por zanjas obstruidas y la invasión de roedores
Actividades: cursos de idiomas, las propuestas de los clubes Curuzú Cuatiá y Tricolores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobierno de Estados Unidos se encamina a aplicar aranceles generales del 15% a las importaciones, una medida que podría comenzar a regir en los próximos días. Así lo indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que la implementación “probablemente” ocurra durante esta semana.
El incremento forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para reactivar su agenda proteccionista después del fallo de la Corte Suprema que, el mes pasado, declaró ilegales gran parte de las tarifas aduaneras que había impuesto a distintos socios comerciales, tanto aliados como rivales.
Tras ese revés judicial, Trump anunció que recurriría a otra herramienta legal para restablecer las tarifas. Inicialmente habló de un arancel adicional del 10%, aunque posteriormente confirmó que el gravamen sería finalmente del 15%.
Según explicó Bessent en una entrevista con CNBC, la medida se aplicará utilizando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite imponer aranceles temporales por un período máximo de 150 días, salvo que el Congreso decida extender su vigencia.
Durante esos cinco meses, la administración estadounidense prevé completar diversas investigaciones vinculadas a cuestiones de seguridad nacional y prácticas comerciales consideradas desleales, que fueron utilizadas como argumento para justificar el nuevo esquema arancelario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí