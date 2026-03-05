EE UU se prepara para aplicar aranceles del 15%

El gobierno de Estados Unidos se encamina a aplicar aranceles generales del 15% a las importaciones, una medida que podría comenzar a regir en los próximos días. Así lo indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que la implementación “probablemente” ocurra durante esta semana.

El incremento forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para reactivar su agenda proteccionista después del fallo de la Corte Suprema que, el mes pasado, declaró ilegales gran parte de las tarifas aduaneras que había impuesto a distintos socios comerciales, tanto aliados como rivales.

Tras ese revés judicial, Trump anunció que recurriría a otra herramienta legal para restablecer las tarifas. Inicialmente habló de un arancel adicional del 10%, aunque posteriormente confirmó que el gravamen sería finalmente del 15%.

Según explicó Bessent en una entrevista con CNBC, la medida se aplicará utilizando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite imponer aranceles temporales por un período máximo de 150 días, salvo que el Congreso decida extender su vigencia.

Durante esos cinco meses, la administración estadounidense prevé completar diversas investigaciones vinculadas a cuestiones de seguridad nacional y prácticas comerciales consideradas desleales, que fueron utilizadas como argumento para justificar el nuevo esquema arancelario.