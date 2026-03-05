Golpe contra Irán en alta mar: EE UU le hundió un barco militar

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato
Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
Así es el penthouse de la Torre Kent que entrega Yacoub Real Estate & Developers en los próximos días
El VPH preocupa: baja la vacunación y suben de casos en la Ciudad
Alerta en la industria por más empresas que se van o frenan la actividad
El fiscal pide la captura de otro jerarca iraní por el atentado a la AMIA
Presentan el libro “Mujeres pioneras en La Plata. Proyecto Cinco Sabias”
Reclamo por una pérdida de agua que lleva meses y daña las raíces de un árbol
Piden la urgente reparación de un pozo peligroso en calle 17, 62 y diagonal 75
Quejas en Gonnet por zanjas obstruidas y la invasión de roedores
Actividades: cursos de idiomas, las propuestas de los clubes Curuzú Cuatiá y Tricolores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Estados Unidos hundió el buque de guerra iraní IRIS Dena cerca de las aguas territoriales de Sri Lanka, en el océano Índico, en un episodio que profundiza la escalada militar en la región. El ataque dejó al menos 87 marinos muertos, más de 30 heridos y 61 desaparecidos.
La acción fue confirmada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien informó que un submarino norteamericano lanzó un torpedo contra la fragata iraní cuando navegaba en aguas internacionales.
“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales”, afirmó Hegseth ante la prensa. El funcionario describió la operación como una “muerte silenciosa” y sostuvo que se trata del primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.
Según el Pentágono, uno de los objetivos de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado es debilitar o destruir la capacidad naval iraní.
Las primeras informaciones sobre el incidente surgieron desde Sri Lanka, cuyo gobierno recibió una señal de emergencia emitida por el buque iraní.
El canciller esrilanqués Vijitha Herath explicó ante el Parlamento que la fragata, con unos 180 tripulantes a bordo, envió una llamada de auxilio mientras navegaba cerca del puerto de Galle, en el sur de la isla.
LE PUEDE INTERESAR
Irán amenazó con atacar embajadas israelíes
LE PUEDE INTERESAR
El hijo del ayatolá abatido que emerge como posible líder supremo de Irán
Según detalló, la Marina de Sri Lanka desplegó de inmediato dos buques y un avión para asistir a los sobrevivientes. Los rescatistas lograron recuperar 32 marineros con vida.
Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, el barco ya se había hundido por completo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí