El Mundo |ESCALAN LOS ATAQUES

Golpe contra Irán en alta mar: EE UU le hundió un barco militar

Golpe contra Irán en alta mar: EE UU le hundió un barco militar

El barco en llamas, al ser impactado por torpedos y luego al hundirse / AFP

5 de Marzo de 2026 | 03:20
Estados Unidos hundió el buque de guerra iraní IRIS Dena cerca de las aguas territoriales de Sri Lanka, en el océano Índico, en un episodio que profundiza la escalada militar en la región. El ataque dejó al menos 87 marinos muertos, más de 30 heridos y 61 desaparecidos.

La acción fue confirmada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien informó que un submarino norteamericano lanzó un torpedo contra la fragata iraní cuando navegaba en aguas internacionales.

“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales”, afirmó Hegseth ante la prensa. El funcionario describió la operación como una “muerte silenciosa” y sostuvo que se trata del primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

Según el Pentágono, uno de los objetivos de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado es debilitar o destruir la capacidad naval iraní.

Las primeras informaciones sobre el incidente surgieron desde Sri Lanka, cuyo gobierno recibió una señal de emergencia emitida por el buque iraní.

El canciller esrilanqués Vijitha Herath explicó ante el Parlamento que la fragata, con unos 180 tripulantes a bordo, envió una llamada de auxilio mientras navegaba cerca del puerto de Galle, en el sur de la isla.

Según detalló, la Marina de Sri Lanka desplegó de inmediato dos buques y un avión para asistir a los sobrevivientes. Los rescatistas lograron recuperar 32 marineros con vida.

Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, el barco ya se había hundido por completo.

