Independiente canceló el amistoso con Atlanta

Independiente canceló el amistoso con Atlanta

Independiente canceló el amistoso con Atlanta
6 de Marzo de 2026 | 02:24
Edición impresa

El fútbol argentino inicia hoy su paro de tres días en repudio a la denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que Independiente pensó en realizar un amistoso ante Atlanta, que finalmente no sucederá.

El Rojo, que viene de vencer a Central Córdoba, en Avellaneda, y que este fin de semana tenía que jugar contra San Lorenzo, planificó en un duelo a puertas cerradas contra el Bohemio. La intención del entrenador Gustavos Quinteros es que sus futbolistas no pierdan ritmo. No obstante, la AFA le solicitó respetar el parate total.

El pasado 23 de febrero, los directivos resolvieron suspender toda la actividad deportiva entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo: abarca la fecha 9 del Apertura de la Liga Profesional y todas las categorías, incluso las formativas.

La medida responde a la denuncia que ARCA, ente recaudador a nivel nacional, inició por presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 por un monto superior a los 19 mil millones de pesos.

De esta forma, la novena fecha del actual torneo Apertura fue postergada para el primer fin de semana de mayo, por lo que los de Avellaneda recién volverán a jugar el martes 10 del corriente mes ante Unión, nuevamente en el estadio Libertadores de América.

 

