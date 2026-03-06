El Apertura liguista arranca el sábado 14

La Liga Amateur Platense tenía todo preparado para que la temporada comience este fin de semana. Sin embargo, el paro decretado por la AFA obligó a modificar la fecha de inicio, que finalmente será el sábado 14 de este mes.

Y en ese sentido, ya se conoce el calendario oficial tanto de Primera División como de la Primera B. Mientras que el programa de Primera C podría quedar confeccionado la semana que viene.

Para la fecha inaugural del torneo Apertura, Unidos de Olmos, el vigente tricampeón de la Liga, hará su estreno de local frente a San Lorenzo de Villa Castells.

Mientras que ADIP, uno de los que buscará ser nuevamente protagonista, comenzará de local ante el reciente ascendido, Peñarol Infantil. Y como si eso fuera poco, el plato fuerte de la jornada tendrá frente a frente a Everton y Nueva Alianza, que se jugará en el barrio Aeropuerto, en una nueva edición del clásico.

Estrella, por su parte, que pretende regresar a los primeros planos, recibirá en Berisso a Fomento. Y For Ever, que regresa a la máxima categoría, debutará de visitante ante Las Malvinas.

La primera fecha se completa con estos partidos: Alumni vs. Polideportivo Gonnet; CC. Tolosano vs. CRISFA y Asociación Brandsen vs. CRIBA.

PRIMERA FECHA DE LA B

El Apertura de la Primera B, que también comenzará el sábado 14 del corriente, tendrá en su primera fecha, un duelo destacado entre Villa Montoro, que apostó fuerte al ascenso, y el CF. Ringuelet, que en 2025 perdió la categoría.

Los demás encuentros serán: Porteño vs. Romerense; Tricolores vs. San Martín (LH); Talleres vs. Defensores (CB); Curuzú vs. la Plata FC.; Villa Lenci vs. Asociación Iris; Argentino Juvenil vs. Comunidad Rural y Expreso Rojo vs. 5 de Mayo.