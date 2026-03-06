El Apertura liguista arranca el sábado 14

Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Jubilados, al volante: salen a las calles para llegar a fin de mes
“Podría haber muerto”: viuda negra: habló el mecánico atacado
Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado
Una jura breve, con un faltazo y el frío saludo del que todos hablan
El nuevo ministro echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino
Defensa de la Competencia: van por la “eliminación de privilegios”
Homenaje a Raúl Alfonsín y polémica por el Día de la Memoria y la Defensora Ciudadana
Cumplió una condena y al salir creó una biblioteca popular en El Palihue
Entre las cuerdas, hay inquilinos que “pedalean” gastos o se juntan
Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Actividades: curso de italiano, discapacidad y autismo, taller de lectura
Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Liga Amateur Platense tenía todo preparado para que la temporada comience este fin de semana. Sin embargo, el paro decretado por la AFA obligó a modificar la fecha de inicio, que finalmente será el sábado 14 de este mes.
Y en ese sentido, ya se conoce el calendario oficial tanto de Primera División como de la Primera B. Mientras que el programa de Primera C podría quedar confeccionado la semana que viene.
Para la fecha inaugural del torneo Apertura, Unidos de Olmos, el vigente tricampeón de la Liga, hará su estreno de local frente a San Lorenzo de Villa Castells.
Mientras que ADIP, uno de los que buscará ser nuevamente protagonista, comenzará de local ante el reciente ascendido, Peñarol Infantil. Y como si eso fuera poco, el plato fuerte de la jornada tendrá frente a frente a Everton y Nueva Alianza, que se jugará en el barrio Aeropuerto, en una nueva edición del clásico.
Estrella, por su parte, que pretende regresar a los primeros planos, recibirá en Berisso a Fomento. Y For Ever, que regresa a la máxima categoría, debutará de visitante ante Las Malvinas.
La primera fecha se completa con estos partidos: Alumni vs. Polideportivo Gonnet; CC. Tolosano vs. CRISFA y Asociación Brandsen vs. CRIBA.
LE PUEDE INTERESAR
Al final, el Lolo Miranda no jugará en Cambaceres
LE PUEDE INTERESAR
Palo y bocha: el hockey vuelve a entrar en escena
El Apertura de la Primera B, que también comenzará el sábado 14 del corriente, tendrá en su primera fecha, un duelo destacado entre Villa Montoro, que apostó fuerte al ascenso, y el CF. Ringuelet, que en 2025 perdió la categoría.
Los demás encuentros serán: Porteño vs. Romerense; Tricolores vs. San Martín (LH); Talleres vs. Defensores (CB); Curuzú vs. la Plata FC.; Villa Lenci vs. Asociación Iris; Argentino Juvenil vs. Comunidad Rural y Expreso Rojo vs. 5 de Mayo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí