Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Pone a un luchador

Trump echa a la Secretaria de Seguridad Nacional

Trump echa a la Secretaria de Seguridad Nacional

Kristi Noem

6 de Marzo de 2026 | 02:50
Edición impresa

El tablero político de Washington volvió a sacudirse. Donald Trump anunció que Kristi Noem dejará el cargo de secretaria de Seguridad Nacional, una de las posiciones más sensibles de su gobierno, apenas días después de enfrentar un áspero interrogatorio en el Capitolio.

La funcionaria, que estaba al frente del polémico programa migratorio del ICE, había quedado en el centro de las críticas por la adjudicación de un millonario contrato público y por la creciente tensión alrededor de las redadas y deportaciones de inmigrantes.

El golpe final llegó tras semanas de cuestionamientos y un episodio que encendió la polémica: un agente mató a una mujer durante un control en Mineápolis, lo que desató una ola de críticas contra la política migratoria.

Trump confirmó que Noem dejará su puesto el 31 de marzo, marcando la primera salida de peso en su gabinete durante su segundo mandato.

Para reemplazarla, Trump eligió a una figura con un perfil tan inusual como combativo: el senador Markwayne Mullin, de 48 años.

El mandatario lo describió como “un guerrero MAGA” y ex luchador profesional invicto de artes marciales mixtas, destacando su cercanía con la gente y su firmeza para aplicar la agenda de “América Primero”.

LE PUEDE INTERESAR

Sube el petróleo y temen un repunte inflacionario

LE PUEDE INTERESAR

imagen

China, en alerta, cierra la canilla del combustible

Mullin tiene más de una década de experiencia en el Congreso. Durante diez años fue representante por Oklahoma y desde 2023 ocupa una banca en el Senado.

Trump dejó claro cuál será su misión: endurecer la política migratoria y mantener al ICE como pieza central de la estrategia de seguridad.

Según el presidente, el nuevo secretario trabajará para “detener la delincuencia migratoria, frenar a asesinos y criminales que ingresan ilegalmente y combatir el narcotráfico”.

Un nuevo frente político en América

Mientras abandona el cargo, Noem no se retira de la escena. Trump la envía a un nuevo rol diplomático como enviada especial del “Escudo de las Américas”, una organización que presentará el 7 de marzo en Miami.

El proyecto busca articular una alianza regional de seguridad entre gobiernos cercanos a Washington.

Entre los participantes del lanzamiento estará el presidente argentino Javier Milei, uno de los aliados más cercanos del republicano en América Latina.

Noem ya había tejido vínculos con el gobierno argentino. En julio pasado visitó el país, compartió un encuentro y un asado con Patricia Bullrich y hasta realizó una cabalgata en Campo de Mayo.

La salida de Noem cierra un período marcado por tensiones, protestas y demandas judiciales por las políticas migratorias impulsadas desde el Departamento de Seguridad Nacional.

Pese a las críticas, la funcionaria defendió su gestión con un balance contundente: aseguró haber logrado “la frontera más segura de la historia de Estados Unidos”, la salida de tres millones de inmigrantes ilegales y un fuerte ahorro para el Estado.

Ahora, lejos del cargo que la puso en el centro de la tormenta, Noem se prepara para una nueva misión internacional.

Pero el mensaje de Trump es claro: la batalla por la frontera continúa, y su nuevo jefe de Seguridad llega dispuesto a pelearla como en el ring.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

VIDEO. Con cruces por la inseguridad, el Concejo local reanudó la actividad

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

River pateó un tablero ya revuelto

ABES: los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

Colapinto terminó por arriba de Gasly

El nuevo ministro echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino

Quebró Garbarino, un ícono de la venta de electrodomésticos

Una jura breve, con un faltazo y el frío saludo del que todos hablan
Últimas noticias de El Mundo

Trump, “el iraní”: quiere elegir al sucesor de Khamenei

Las contradicciones de Trump y su gabinete al justificar el ataque a Irán

No pueden volver a la Argentina por la guerra y están varados en Emiratos

Escándalo por el video que mezcla imágenes de la guerra y de un videojuego
Información General
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Policiales
“Podría haber muerto”: viuda negra: habló el mecánico atacado
Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro
Se cumplieron tres décadas de una tragedia vial que marcó a La Plata
Una joven superó el shock y pudo contar un abuso
Se negó a declarar el acusado de abuso en un hogar
Deportes
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
Trump recibió a Messi en medio de elogios y bromas
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes: ordena el calendario a la espera de la Supercopa
River pateó un tablero ya revuelto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla