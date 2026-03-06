Trump echa a la Secretaria de Seguridad Nacional

El tablero político de Washington volvió a sacudirse. Donald Trump anunció que Kristi Noem dejará el cargo de secretaria de Seguridad Nacional, una de las posiciones más sensibles de su gobierno, apenas días después de enfrentar un áspero interrogatorio en el Capitolio.

La funcionaria, que estaba al frente del polémico programa migratorio del ICE, había quedado en el centro de las críticas por la adjudicación de un millonario contrato público y por la creciente tensión alrededor de las redadas y deportaciones de inmigrantes.

El golpe final llegó tras semanas de cuestionamientos y un episodio que encendió la polémica: un agente mató a una mujer durante un control en Mineápolis, lo que desató una ola de críticas contra la política migratoria.

Trump confirmó que Noem dejará su puesto el 31 de marzo, marcando la primera salida de peso en su gabinete durante su segundo mandato.

Para reemplazarla, Trump eligió a una figura con un perfil tan inusual como combativo: el senador Markwayne Mullin, de 48 años.

El mandatario lo describió como “un guerrero MAGA” y ex luchador profesional invicto de artes marciales mixtas, destacando su cercanía con la gente y su firmeza para aplicar la agenda de “América Primero”.

Mullin tiene más de una década de experiencia en el Congreso. Durante diez años fue representante por Oklahoma y desde 2023 ocupa una banca en el Senado.

Trump dejó claro cuál será su misión: endurecer la política migratoria y mantener al ICE como pieza central de la estrategia de seguridad.

Según el presidente, el nuevo secretario trabajará para “detener la delincuencia migratoria, frenar a asesinos y criminales que ingresan ilegalmente y combatir el narcotráfico”.

Un nuevo frente político en América

Mientras abandona el cargo, Noem no se retira de la escena. Trump la envía a un nuevo rol diplomático como enviada especial del “Escudo de las Américas”, una organización que presentará el 7 de marzo en Miami.

El proyecto busca articular una alianza regional de seguridad entre gobiernos cercanos a Washington.

Entre los participantes del lanzamiento estará el presidente argentino Javier Milei, uno de los aliados más cercanos del republicano en América Latina.

Noem ya había tejido vínculos con el gobierno argentino. En julio pasado visitó el país, compartió un encuentro y un asado con Patricia Bullrich y hasta realizó una cabalgata en Campo de Mayo.

La salida de Noem cierra un período marcado por tensiones, protestas y demandas judiciales por las políticas migratorias impulsadas desde el Departamento de Seguridad Nacional.

Pese a las críticas, la funcionaria defendió su gestión con un balance contundente: aseguró haber logrado “la frontera más segura de la historia de Estados Unidos”, la salida de tres millones de inmigrantes ilegales y un fuerte ahorro para el Estado.

Ahora, lejos del cargo que la puso en el centro de la tormenta, Noem se prepara para una nueva misión internacional.

Pero el mensaje de Trump es claro: la batalla por la frontera continúa, y su nuevo jefe de Seguridad llega dispuesto a pelearla como en el ring.