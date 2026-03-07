Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Derrota de carabelli

Báez debutó con el pie derecho en Indian Wells

Báez debutó con el pie derecho en Indian Wells

sebastián báez

7 de Marzo de 2026 | 02:51
Edición impresa

Sebastián Báez comenzó con el pie derecho su aventura en el Masters 1000 de Indian Wells y ganó su partido en sets corridos. El tenista argentino superó al taiwanés Chun Hsin Tseng por un cómodo 6-3 y 6-2. Sebastián Báez se las verá en segunda ronda con el checo Jiri Lehecka, el domingo a la madrugada.

En tanto que Ugo Carabelli se despidió anoche del certamen, al perder ante el norteamericano Brandon Nakashima por 6/3 y 6/4. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se saltearon por ránking la ronda inicial y tendrán su estreno en el certamen.

Fran Cerúndolo lo hará ante el francés Benjamin Bonzi. Mientras que el platense Tomás Etcheverry se enfrentaba al cierre de esta edición contra el canadiense Denis Shapovalov.

En lo que respecta a Juan Manuel Cerúndolo, logró un triunfazo trabajado ante Van de Zandschulp por 7-6 (3), 6-7 (5) y 6-3. El argentino se impuso en las cinco ocasiones en las que tuvo al neerlandés del otro lado.

Por su parte, Francisco Comesaña tropezó en su estreno frente a local Sebastian Korda, que se impuso 7-5 y 6-0 tras una hora y 18 minutos.

Grigor Dimitrov, entrenado por David Nalbandian, avanzó a la próxima instancia con el triunfo por 6-4, 5-7 y 6-4.

En otros resultados, Alexander Zverev le ganó en dos sets al italiano Matteo Berrettini por 6/3 y 6/4. Mientras que otro italiano, Fabio Cobolli, de gran temporada, derrotó al serbio Miomir Kecmanović por 3/6, 6/3 y 6/4. El checo Vit Kopriva, por su parte, dejó en el camino al norteamericano Michael Zheng por 7/6 (7/1) y 7/5).

En el duelo entre dos norteamericano, Ben Shelton sacó de la competencia al gigante (mide 2.11 metros) Reilly Opelka por 6/7 (3/7), 7/6 (7/4) y 6/3.

Hoy será en turno del serbio Novak Djokovic (ante el polaco Kamil Majchrzak); del ruso Andreii Medvedev (enfrenta al chileno Alejandro Tabilo); del kazajo Aleksandr Bublik (jugará contra el checo Vit Kopriva) y del español Carlos Alcaraz, que jugará ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

 

