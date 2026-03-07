Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |METRO FEMENINO

Arranca el hockey con la visita de Santa a Italiano

Arranca el hockey con la visita de Santa a Italiano

esta tarde regresa la actividad oficial del hockey femenino /eldia

7 de Marzo de 2026 | 02:52
Edición impresa

Con la ilusión renovada de los equipos platenses, y con la esperanza de poder realizar una buena campaña a lo largo de la competencia, esta tarde se pone en marcha la edición 2026 del torneo Metropolitano de hockey femenino.

En ese marco, las chicas de Santa Bárbara “A” iniciarán su participación en el certamen enfrentando de visitante, desde las 16, a Italiano, en el marco de la primera fecha de Primera División.

Este partido, además, marcará el debut oficial de Santiago Capurro como entrenador del conjunto de Gonnet.

A continuación se detallan los partidos que tendrán por delante los equipos de nuestra ciudad, en las diferentes categorías de la Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera C1: Universitario “A” vs C.I.S.S.A.B.

Primera C2: Santa Bárbara “B” vs Camioneros y Ciudad “B” vs San Luis “A”.

Primera D1: San Marcos vs Gimnasia “A”.

Primera D2: San Luis “B” vs Buenos Aires Cricket & Rugby Club “B” y Cardenal Newman vs Santa Bárbara “C”.

Primera D4: Liceo Militar vs Universitario “B” y Santa Bárbara “D” vs Hacoaj “B”.

Primera E1: Universitario “C” vs Pucará “B”.

Primera E2: Ducilo “B” vs Santa Bárbara “F” (10:30) y Estudiantes “B” vs Comunicaciones.

Primera E4: Everton vs San Albano “C”.

Primera F1: San Martín “C” vs Universitario “D” y Santa Bárbara “E” vs MIJAYI.

Primera F2: Gimnasia “B” vs El Frontón.

Primera F4: Centro Naval “B” vs San Luis “C”.

Primera G1: Asociación Coronel Brandsen vs Padre Mario.

 

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

