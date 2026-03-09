Alta para Flopy Tesouro: “A descansar y recuperar”

Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Salud en alerta: médicos locales denuncian bajos ingresos y el pluriempleo
“Es mi sueño”: Kaczka vuelve con un reality que mezcla música y emoción
Expectativas en el agro a la espera de un anuncio sobre las retenciones
Se designaron las prosecretarías del Concejo, repartidas entre la oposición
Recorridos por la Ciudad y reconocimientos a mujeres destacadas
Vecinos compartieron una noche de tango e inclusión en el Club Julio Ghione
Piden vacunarse para combatir la nueva cepa de la gripe en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Susto para Flopy Tesouro este fin de semana: tuvo que ir al Otamendi por un doloroso cuadro producto de neuralgia de trigémino. Pero, tras 48 horas internada, finalmente recibió el alta médica.
A la salida del sanatorio, Floppy posó para una foto en la puerta, visiblemente aliviada y vestida con un conjunto cómodo de pantalón y buzo con capucha, lista para descansar. “Dada de alta después de 48 hs. en el día de la mujer. Ahora a descansar y recuperarse”, compartió su pareja la noticia. Tesouro reposteó la imagen y sumó otra postal del recibimiento que la esperaba en casa: una comida especial preparada por Salvador, que encendió el fuego en el jardín para cocinar carne al disco.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí