Alta para Flopy Tesouro: “A descansar y recuperar”

Susto para Flopy Tesouro este fin de semana: tuvo que ir al Otamendi por un doloroso cuadro producto de neuralgia de trigémino. Pero, tras 48 horas internada, finalmente recibió el alta médica.

A la salida del sanatorio, Floppy posó para una foto en la puerta, visiblemente aliviada y vestida con un conjunto cómodo de pantalón y buzo con capucha, lista para descansar. “Dada de alta después de 48 hs. en el día de la mujer. Ahora a descansar y recuperarse”, compartió su pareja la noticia. Tesouro reposteó la imagen y sumó otra postal del recibimiento que la esperaba en casa: una comida especial preparada por Salvador, que encendió el fuego en el jardín para cocinar carne al disco.