Excarcelan a una acusada de robar datos de una tarjeta

La Justicia de La Plata concedió la excarcelación a una mujer acusada de cometer defraudaciones mediante el uso indebido -sin autorización- de datos de una tarjeta de crédito que era de una compañera de trabajo en un jardín de infantes, en una causa que sigue en etapa de investigación. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°5, que hizo lugar al planteo de la defensa encabezada por el abogado Miguel Molina.

Según la resolución, la imputada está acusada de al menos cuatro hechos de fraude con tarjetas, aunque la jueza consideró que su situación encuadra dentro de los parámetros legales para acceder al beneficio, al no advertir riesgos procesales como peligro de fuga o entorpecimiento de la causa.