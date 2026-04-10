Un camión tumbó un poste, arrastró cables, dejó a vecinos sin luz y destrozó un contenedor en La Plata

Un camión recolector de contenedores de basura provocó una situación caótica anoche en la cuadra de 10 entre 64 y 65 en donde tumbó un poste del alumbrado público, arrastró cables de servicios y dejó sin luz a los hogares de la zona.

Los vecinos lamentaron el hecho ya que posteriormente se quedaron sin energía en sus casas. Por otro lado respiraron aliviados al enterarse que el infortunio no arrojó heridos.

Sin embargo advirtieron por "cables que quedaron colgando por todos lados". "La Municipalidad dijo que no son cables de electricidad. Más allá de eso nadie se hizo cargo de la situación porque los cables quedaron descontrolados", manifestaron.

En cuanto al contenedor señalaron que "quedó inoperante".

Tras el hecho se desarrolló en el lugar un operativo de seguridad en el que intervinieron agentes de la Comuna y personal de Edelap.

