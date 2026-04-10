UPCN: Andrés Rodríguez y Fabiola Mosquera fueron electos al frente del Consejo Directivo Nacional y de la Comisión Directiva bonaerense

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) llevó a cabo en todo el país, este jueves 9, los comicios para la elección de autoridades del Consejo Directivo Nacional (CDN) y de las Comisiones Directivas Provinciales para el período 2026-2030.

En el ámbito nacional el actual titular del CDN, Andrés Rodríguez, resultó electo como Secretario General, acompañado por la Secretaria General de la seccional bonaerense, Fabiola Mosquera, quien fue elegida como Secretaria Adjunta.

En la seccional Provincia de Buenos Aires, a su vez, podemos decir con orgullo que Fabiola Mosquera fue electa como Secretaria General, y el actual Coordinador General de Interior, Silvio Prop, como Secretario Adjunto.

Los comicios que se desarrollaron en la seccional bonaerense contaron con una alta participación de afiliados y afiliadas en condiciones de sufragar quienes concurrieron a votar entre las 8 y las 18 horas. La Lista Azul de la Provincia de Buenos Aires obtuvo 49.109 votos

El acto electoral tuvo lugar en todas las delegaciones de UPCNBA y en aquellos ámbitos de trabajo donde se utilizaron urnas volantes.

Cabe resaltar que estos comicios se celebraron con absoluta normalidad, en una clara muestra de vida democrática al interior de la organización gremial y con los afiliados y afiliadas como los principales protagonistas para decidir el futuro de UPCNBA por los próximos cuatro años.